PNJ ra mắt thiết kế trang sức mới dịp Tết

PNJ ra mắt thiết kế mới cho bộ sưu tập Kim Bảo Như Ý kết hợp hình ảnh mặt gậy như ý, cỏ bốn lá, đồng kim tiền và trái tim.

Trang sức mới mang biểu tượng chủ đạo là Kim Bảo Như Ý tượng trưng cho những ước nguyện trong các khía cạnh cuộc sống như tài lộc, sức khỏe, tình duyên, sự nghiệp và thi cử. Bên cạnh đó, các thiết kế này được áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao độ sáng bóng và tinh xảo cho trang sức.

Với chủ đề Tài lộc, những biểu tượng may mắn quen thuộc trong văn hóa Á Đông như túi vàng, thỏi vàng, 12 con giáp hay mèo Thần tài được tái hiện theo phong cách hiện đại. Sản phẩm làm từ chất liệu vàng, vừa có giá trị, vừa góp phần tôn vinh nét đẹp của người đeo, đồng thời, gửi gắm lời cầu chúc cho một năm mới tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn.

Bên cạnh đó, thiết kế charm có kiểu dáng đa dạng, có thể kết hợp linh hoạt cùng dây chuyền hoặc vòng tay, mang đến vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại cho người sở hữu.

Các thiết kế Tài lộc trong bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý. Ảnh: PNJ

Với chủ đề Phúc An, PNJ mang đến các thiết kế trang sức hướng đến năng lượng tích cực và khởi đầu thuận lợi. Ba biểu tượng may mắn được chọn gồm cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn trọn vẹn, hồ lô mang ý nghĩa bình an khỏe mạnh và hạc giấy chở những điều ước về tương lai tươi sáng. Mỗi thiết kế còn mang thông điệp về niềm tin, hy vọng và gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, bình an, may mắn trong năm mới.

Biểu tượng cỏ bốn lá và Kim Bảo Như Ý trong thiết kế trang sức của PNJ. Ảnh: PNJ

PNJ còn ra mắt các thiết kế với chủ đề Tình Duyên với sắc hồng từ đá sapphire, tượng trưng cho tình yêu. Điểm nhấn của sản phẩm được lấy cảm hứng từ dây tơ hồng, thể hiện sự kết nối tình yêu bền chặt, không điểm dừng và gắn kết trọn đời.

Bộ trang sức chủ đề Tình duyên có thiết kế biểu tượng lồng ghép trái tim gửi gắm nguyện ước tình yêu bền chặt. Ảnh: PNJ

Ngoài ra, các thiết kế trong chủ đề Công Danh cũng mang ý nghĩa truyền đi thông điệp tích cực về sự nỗ lực và thành công. Với những hình ảnh như mũ tốt nghiệp tượng trưng cho tri thức và thành tựu, hay cá chép vượt vũ môn khắc họa hành trình vươn lên kết hợp với biểu tượng Kim Bảo Như Ý, PNJ gửi gắm lời chúc sự nghiệp thăng tiến, học hành đỗ đạt và những thành công rực rỡ trong tương lai qua từng thiết kế.

Thiết kế trang sức biểu tượng mũ tốt nghiệp phối cùng Kim Bảo Như Ý. Ảnh: PNJ

Bộ sưu tập trang sức Kim Bảo Như Ý mang tính ứng dụng cao khi có thiết kế tối giản, dễ dàng phối với nhiều trang phục khác nhau. Chiếc vòng tay điểm xuyết charm 12 con giáp kết hợp Kim Bảo Như Ý có thể giúp tô điểm thêm nét duyên dáng cho tà áo dài ngày Tết, đồng thời, tạo điểm nhấn khi kết hợp cùng đồ công sở trong những cuộc họp đầu năm. Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, năng động, các cô gái có thể chọn dây chuyền biểu tượng cỏ bốn lá để phối cùng áo phông và quần jeans.

