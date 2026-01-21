PNJ ra mắt loạt thiết kế vàng trải nghiệm theo phong cách Gen Z

PNJ ra mắt loạt thiết kế vàng 99,99% mang tinh thần hành động cùng nhiều trải nghiệm theo thị hiếu giới trẻ như "túi mù" hay vàng mini với ý nghĩa tích tiểu thành đại.

Sản phẩm nổi bật trong mùa Tết năm nay là Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, được bán theo hình thức "túi mù" và săn "secret" (bí mật) bất ngờ. Theo thương hiệu, đây không chỉ là giao dịch mua bán thông thường, mà còn là hành trình khám phá, biến khoảnh khắc mở hộp thành nghi thức đón lộc.

Sản phẩm vàng 99,99% với nhiều trải nghiệm mới dịp đầu năm từ PNJ. Ảnh: PNJ

Lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa, biểu tượng của sự dũng mãnh và năng lượng tiến về phía trước, PNJ thiết kế bộ sưu tập gồm 5 mẫu tương ứng 5 mong cầu: tài lộc, tình duyên, công danh, sức khỏe. Sản phẩm có một phiên bản Secret, tượng trưng cho sức mạnh và ý chí của Ngựa chín Hồng Mao quý hiếm.

Mỗi sản phẩm kèm sẵn bộ phụ kiện gồm dây đeo và túi da thiết kế theo hình túi lộc. Do đó, người mua có thể sử dụng Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc như một món quà may mắn hay phối với theo trang phục hàng ngày để thể hiện tinh thần sẵn sàng hành động trong năm mới.

Sản phẩm Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức "túi mù". Ảnh: PNJ

Ngoài Blindbox, PNJ ra mắt vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ nhờ trọng lượng nhỏ, dễ dàng tích lũy khi sở hữu tuổi vàng 99,99%. Đại diện thương hiệu chia sẻ, từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2024, vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát đã nhận hưởng ứng tích cực từ khách hàng trẻ.

Dịp Tết 2026, PNJ giới thiệu 5 thiết kế mới lấy cảm hứng từ linh vật năm - Mã nhi - cùng các biểu tượng quen thuộc của mùa xuân như con Lân, bánh chưng, bao lì xì, làm đẹp mang đến cảm giác gần gũi và tinh thần Tết.

Với trọng lượng 0,3 chỉ, được ép seal mỏng nhẹ, các "tiểu lộc" vàng 99,99% này thuận tiện cho việc lưu giữ, sưu tầm hoặc làm quà tặng đầu năm. PNJ nhận thấy, dòng sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy vừa tầm, mà còn có ý nghĩa như lời chúc gửi gắm tài lộc, nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm, hòa nhịp cùng lối sống hiện đại.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát có trọng lượng nhỏ, giúp các bạn trẻ hình thành thói quen tích lũy. Ảnh: PNJ

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, PNJ còn giới thiệu dòng sản phẩm Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc. Linh vật Ngựa được tạo hình theo phong cách hoạt hình trên nền vàng 24K (99,9%), trọng lượng nhỏ. Với thiết kế đa năng, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc có thể được biến tấu charm thành phụ kiện vòng tay, treo điện thoại, mặt dây chuyền hay treo túi để các bạn trẻ mang "lộc" bên mình.

Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc có tính ứng dụng cao, sử dụng hàng ngày. Ảnh: PNJ

"Với giá trị tích lũy bền vững và khả năng ứng dụng linh hoạt, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) - Mã Nhi Rước Lộc mở ra một cách tiếp cận mới, giúp việc sở hữu vàng trở nên dễ dàng, ứng dụng gần gũi hòa nhịp cùng đời sống của người trẻ", đại diện PNJ nói.

Theo thương hiệu, Tết Bính Ngọ 2026 là thời điểm đón xuân, cũng là lúc chủ động bước vào chu kỳ mới với tinh thần sẵn sàng tiến bước. Những trải nghiệm vàng 99,99% và 99,9% (24K) mang giá trị vật chất, đồng thời, đem đến đa dạng trải nghiệm cho người mua.

Thiên Minh