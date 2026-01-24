PNJ: Nữ trang dần thay thế vàng miếng dịp Tết

Trong bối cảnh vàng miếng khan hiếm dịp Tết, người tiêu dùng ngày càng chuộng nữ trang bởi có giá trị tích sản và làm đẹp, theo đại diện PNJ.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, các tiệm vàng ở TP HCM và nhiều thành phố lớn thu hút hàng nghìn người dân. Ghi nhận từ các nhà bán lẻ, giá kim loại quý liên tục tăng, xô đổ loạt kỷ lục mới khiến thị trường sôi động hơn các năm trước. Bên cạnh đó, nhu cầu sản phẩm cũng có sự dịch chuyển, thay vì mặc định chọn vàng miếng và nhẫn trơn, hiện nữ trang dần chiếm ưu thế.

Phân tích về sự chuyển dịch trên, bà Quế, chủ một tiệm vàng trên đường An Dương Vương (quận 5 cũ, TP HCM), cho biết trang sức vàng chiếm khoảng 60% mặt hàng bán ra trong giai đoạn cận Tết 2026. Trước đây, tỷ lệ này khoảng 20-30% nhưng tăng dần đều qua từng năm, cho thấy người tiêu dùng đổi cách nhìn về nữ trang.

"Vài năm trước, khách gần như chỉ hỏi vàng miếng, nhẫn. Giờ họ dành nhiều thời gian quan sát mẫu mã, hỏi ý nghĩa thiết kế chứ không chỉ chú ý giá, hàm lượng hay trọng lượng", bà Quế nói.

Trang sức vàng 99% là một trong những gợi ý dịp mua sắm Tết. Ảnh: Quang Hùng

Đồng quan điểm, đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết quan niệm sắm vàng đầu năm lấy may vẫn giữ nguyên, nhưng cách mua đã thay đổi. Thay vì xem nữ trang là phụ kiện đơn thuần, người dân đang nhìn nhận nó là tài sản, có thể linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Giá trị kinh tế gắn chặt hàm lượng vàng dễ bảo quản và gần như không hao mòn theo thời gian. Khi cần, họ có thể bán lại với tính thanh khoản cao.

Xu hướng trên càng được củng cố giữa bối cảnh thị trường kim loại quý trong và ngoài nước vừa trải qua một năm biến động mạnh. Có thời điểm giá mỗi ounce vàng thế giới lên 5.000 USD, vượt xa mọi dự báo của các chuyên gia kinh tế, khi dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị hay áp lực lạm phát. Trong nước, giá vàng thường xuyên chứng kiến nhịp tăng "phi mã", có lúc vượt hơn 170 triệu đồng mỗi lượng, tăng khoảng 90% so với đầu năm.

"Diễn biến này khiến tâm lý tích lũy vàng lan rộng, không chỉ ở nhóm trung niên mà cả người trẻ. Một món trang sức vừa đeo dịp lễ Tết, vừa là khoản để dành cho gia đình có thể xem là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh giá vàng neo cao và còn nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng ở tương lai", đại diện hệ thống kim hoàn nhận định.

Sự "lên ngôi" của nữ trang trong mùa mua sắm Tết Bính Ngọ và vía Thần Tài hàng năm cho thấy thay đổi đáng kể về tư duy tiêu dùng - từ "mua để cất" sang "mua để dùng, giữ". Sự biến chuyển hành vi tiêu dùng ấy thúc đẩy các doanh nghiệp kim hoàn đổi chiến lược kinh doanh lẫn cách tiếp cận.

Thay vì cạnh tranh về giá giao dịch vàng miếng và nhẫn trơn, nhiều đơn vị chú trọng đồng bộ trải nghiệm từ tư vấn, thiết kế đến dịch vụ hậu mãi, nhất là mùa cao điểm sắm Tết. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, uy tín thương hiệu lẫn năng lực chế tác trở thành yếu tố then chốt khi khách hàng chọn nơi mua vàng dịp này.

Với các thương hiệu lớn, việc đảm bảo minh bạch giá, chính sách thu mua và bảo hành rõ ràng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Nhiều khách hàng cho biết họ sẵn sàng trả thêm phí để đổi lấy sự an tâm về chất lượng, khả năng giữ giá theo thời gian.

Bộ sưu tập "Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc" lấy cảm hứng từ trend "xé túi mù" hút khách hàng. Ảnh: Tấn Kiệt

Theo đại diện PNJ, năm nay, ban lãnh đạo tiếp tục tập trung thế mạnh vàng trang sức vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa phù hợp mục tiêu tích lũy của nhiều nhóm khách. Doanh nghiệp vừa tung loạt bộ sưu tập Tết Bính Ngọ với đa dạng phân khúc, từ sản phẩm mang tính biểu tượng đến thiết kế hiện đại, trẻ trung.

Các bộ sưu tập như Kim Bảo Như Ý, Lucky Mickey, Turning Gold, Thập Nhị Linh Thú hay Thiên Mã Đăng Hoa đều khai thác yếu tố văn hóa, dân gian truyền thống, gửi gắm thông điệp tài lộc, công danh, sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Đại diện doanh nghiệp lý giải lồng ghép câu chuyện văn hóa vào thiết kế giúp trang sức không đơn thuần là món đồ chăm chút diện mạo mà còn mang ý nghĩa tinh thần, phù hợp nhu cầu mua sắm đầu năm của người Việt. Yếu tố này cũng khiến vàng trang sức giữ được sức hút so với nhóm sản phẩm làm đẹp khác.

Các sản phẩm Tết năm nay. Ảnh: Quang Hùng

Điểm nhấn mùa Tết và vía Thần Tài năm nay là bộ sưu tập Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, lấy cảm hứng từ trào lưu "xé túi mù". Thay vì chọn mẫu theo cách truyền thống, người tiêu dùng có trải nghiệm mua sắm độc lạ, bất ngờ và cảm xúc. Theo đại diện PNJ, ý tưởng này nhằm biến khoảnh khắc mua sắm thành hành trình đón nhận may mắn, thay vì chỉ là giao dịch mua bán đơn thuần.

Trước đó, đơn vị nhấn mạnh chiến lược sản phẩm 2026 là hướng đến nhiều tệp khách hàng. Doanh nghiệp ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, năng động, bắt kịp xu hướng và vừa túi tiền để phục vụ Gen Z (sinh năm 1997-2012). Với nhóm Gen Y (sinh năm 1981-1996) chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân, trang sức vàng được chế tác độc đáo, truyền thông điệp về vẻ tự tin, khẳng định cá tính. Riêng với tệp khách lớn tuổi, đơn vị lên danh mục sản phẩm có khả năng tích lũy lẫn câu chuyện ý nghĩa đằng sau.

Trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, đại diện doanh nghiệp cùng các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng cân nhắc chọn thương hiệu uy tín, minh bạch giá cả lẫn chính sách hậu mãi. Điều này nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi lâu dài, nhất là với nhóm mua nữ trang không chỉ để làm đẹp, mà còn coi đây là một phần trong kế hoạch tích lũy đầu năm.

Đông Vệ