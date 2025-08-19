PNJ nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng năm 2024, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ.

Ngày 19/8, CafeF công bố mức đóng góp ngân sách nhà nước của 10 doanh nghiệp tư nhân ngành phân phối bán lẻ trong năm 2024: tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng, riêng PNJ hơn 2.100 tỷ đồng. Năm ngoái, PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần 37.823 tỷ đồng, 2.113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,1% và 7,2% so với cùng kỳ 2023.

Trước đó, CafeF công bố PNJ thuộc top 30 bảng xếp hạng Private 100 (Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2024), đồng thời là công ty bán lẻ trang sức duy nhất có mặt trong danh sách này.

PNJ được ghi nhận đứng đầu top doanh nghiệp bán lẻ nộp ngân sách lớn nhất. Ảnh: Việt Hùng

Ban tổ chức CafeF Lists cho biết kết quả trên càng ý nghĩa trong bối cảnh ngành vàng bạc trang sức trải qua một năm khó khăn. Giá vàng tăng mạnh thúc đẩy nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng trong dân, dẫn đến lượng bán lại trong kỳ giảm xuống, gây áp lực lên nguồn cung nguyên vật liệu.

Trong khi đó, sức mua chung của ngành trang sức giảm do người tiêu dùng ưu tiên chi trả cho nhóm hàng thiết yếu. Thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp vàng truyền thống bị thu hẹp phạm vi kinh doanh hoặc rời ngành.

Giới chuyên gia cho rằng 2024-2025 là giai đoạn chọn lọc thị trường. Các doanh nghiệp vượt qua khúc quanh đa phần có nền tảng vững vàng, minh bạch, chất lượng dịch vụ tốt..., tương lai phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Năm 2024, khi thị trường trang sức tăng trưởng âm, PNJ vẫn đạt mức dương nhờ mở rộng mạng lưới để chiếm thị phần, tiếp tục tung ra các bộ sưu tập mới cho nhóm khách riêng biệt.

Điển hình đơn vị giới thiệu dòng dành riêng cho nam giới - Mancode by PNJ, dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, hiểu rõ thị hiếu của nhóm này. Loạt chương trình marketing, truyền thông hiệu quả giúp công ty đi ngược dòng, tăng doanh số trong các dịp cao điểm.

Ông Lê Trí Thông, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung vẫn đối mặt thách thức, đội ngũ PNJ quyết tâm dấn bước mạnh mẽ để ‘tăng cấp tái tạo’ chính mình, bứt phá trong khúc quanh gió ngược 2025. Đó là cách chúng tôi nâng cao vị thế cạnh tranh dài hạn trong ngành trang sức, tiếp tục ‘mở rộng bờ cõi’ sang những ngành hàng mới theo đúng tầm nhìn chiến lược PNJ 2030".

Trung tâm kim hoàn PNJ Next tại TP HCM. Ảnh: Việt Hùng

Theo CafeF, trong danh sách Private 100, các doanh nghiệp phi tài chính nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng đều giữ vị thế hàng đầu trong ngành kinh tế quy mô, đạt kết quả tốt trong năm qua.

Nộp ngân sách nhà nước không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mức nộp lớn còn phản ánh quy mô hoạt động, hiệu quả kinh doanh của PNJ, qua đó tạo niềm tin với nhà đầu tư, đối tác lẫn khách hàng, góp phần thúc đẩy ngành bán lẻ và kinh tế quốc gia phát triển bền vững.

Bên cạnh đóng góp về tài chính, PNJ tiên phong áp dụng toàn diện, hài hòa ba trụ cột E-S-G trong chiến lược phát triển bền vững gồm: bảo vệ môi trường (Environment), chăm lo trách nhiệm xã hội (Social), áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến (Governance).

Dự án "Giấc Mơ Lọ Lem" hướng đến bé gái yếu thế. Ảnh: Việt Hùng

37 năm qua, doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án, chương trình cộng đồng, trong đó có Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị mini 0 đồng, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, Gia đình trẻ hạnh phúc...

Công ty còn hợp tác chính quyền các cấp trong hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển bền vững tại các địa phương.

Đông Vệ