PNJ nhận giải thưởng quốc tế dành cho nhà sản xuất trang sức

PNJ vừa được vinh danh là "Nhà sản xuất, chế tác trang sức xuất sắc nhất năm" tại giải thưởng dành cho ngành trang sức thế giới Jewellery World Awards (JWA) 2021.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để chiến thắng giải thưởng vừa được tổ chức tại Dubai đêm 21/2 vừa qua. Hiện PNJ là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng này.

Chứng nhận giải thưởng "Nhà sản xuất, chế tác trang sức xuất sắc nhất của năm" của JWA dành cho PNJ. Ảnh: PNJ

JWA là giải thưởng uy tín của ngành kim hoàn thế giới, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xuất sắc và gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang sức. Ban giám khảo của giải thưởng là những chuyên gia có tầm ảnh hưởng, đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường kim hoàn, trang sức, thời trang tại các khu vực, cũng như của Hội đồng Kim hoàn thế giới.

Một tác phẩm của PNJ kết hợp với áo dài. Ảnh: PNJ

Giải thưởng "Nhà sản xuất, chế tác trang sức xuất sắc nhất của năm 2021" được bình chọn dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm trình độ chế tác, quy mô sản xuất, năng lực cung ứng và năng lực ứng phó khi đối mặt với những thách thức từ Covid-19. Ban giám khảo phải trải qua một quá trình thẩm định, chọn lọc từ hàng trăm thương hiệu, công ty trang sức uy tín trên thế giới để chọn ra chủ nhân cho danh hiệu.

PNJ đã thuyết phục được Ban giám khảo JWA nhờ đang sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại và không ngừng được nâng cấp; đội ngũ chuyên gia thiết kế gần 100 thành viên được đào tạo bài bản; lực lượng nghệ nhân, thợ kim hoàn hơn 1.000 người, và đội ngũ chuyên gia kỹ thuật gắn bó lâu năm trong ngành trên các lĩnh vực đá quý, kim loại quý và kỹ thuật chế tác.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy của PNJ (TP HCM). Ảnh: PNJ

Hàng năm, PNJ tung ra thị trường hơn 4 triệu sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm đã định danh trình độ chế tác trang sức đỉnh cao của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những dòng sản phẩm PNJ đa phong cách, đa chất liệu, không chỉ thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ mà còn góp phần thể hiện cái tôi cá tính, được đông đảo khách hàng ưa chuộng.

Cùng với đội ngũ phân tích tâm lý, hành vi khách hàng, PNJ luôn đón đầu xu hướng, liên tục tung ra những mẫu thiết kế mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, PNJ cũng đã đưa nhà máy thứ 2 tại Long An đi vào hoạt động , "chia lửa" cho nhà máy tại TP HCM, nhằm hướng đến dòng sản phẩm cao cấp với hàm lượng công nghệ cao, giảm thiểu sản phẩm nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

"Năng lực sản xuất, cung ứng và tự chủ được chuỗi cung ứng đã giúp PNJ vượt qua những chướng ngại do đại dịch gây ra, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, trước bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy", đại diện PNJ khẳng định.

Một nghệ nhân của PNJ. Ảnh: PNJ

Đây chính là nền tảng quan trọng để PNJ liên tục gặt hái các giải thưởng quốc tế như "Nhà bán lẻ xuất sắc nhất ngành kim hoàn châu Á vào năm 2019", "Doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2020".

Việc PNJ được JWA bình chọn là "Nhà sản xuất, chế tác trang sức xuất sắc nhất năm 2021" cũng như xếp vào "Top các Doanh nghiệp xuất sắc nhất của năm" và "Top các thương hiệu nhà bán lẻ của năm" tiếp tục góp phần gia tăng tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh của ngành kim hoàn Việt Nam trên thị trường toàn cầu, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn "Trở thành công ty hàng đầu châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới" của doanh nghiệp.

Theo kết quả kinh doanh tháng đầu tiên của năm nay, PNJ đạt 3.476 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 270 tỷ đồng, tăng 60,7% so với cùng kỳ. Mảng bán lẻ tăng trưởng gần 80% so cùng kỳ 2021 và 25% so với tháng trước đó. Kết quả đạt được do PNJ đã đẩy mạnh chiến dịch Xuân 2022 sớm hơn so với mọi năm, trong bối cảnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trở nên sôi nổi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, doanh thu kênh sỉ tăng 11,7%, biên lãi gộp tháng 1/2022 đạt 18,5%.

Diệp Chi