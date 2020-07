PNJ nhận giải thưởng 'Chiến dịch PR toàn cầu xuất sắc'

PNJ với chiến dịch truyền thông True Love (Tình yêu đích thực) đã chiến thắng hạng mục Chiến dịch truyền thông toàn cầu xuất sắc (the Best Global PR Campaign).

PNJ với chiến dịch truyền thông True Love (Tình yêu đích thực) đã chiến thắng hạng mục "Chiến dịch truyền thông toàn cầu xuất sắc".

Theo ông Phan Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Marketing thương hiệu PNJ - chiến dịch truyền thông True Love (Tình yêu đích thực) được PNJ thực hiện từ năm 2018 là một bản tình ca lãng mạn tôn vinh nhiều mối tình đời thực vượt qua mọi định kiến, kể cả tình yêu của những người đồng giới... Với thông điệp nhân văn, mới mẻ, chiến dịch đã tạo nhiều thiện cảm từ người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ được lan toả trong nước và giới chuyên môn, PNJ còn có video được trình chiếu tại quảng trường Timesquare New York.

Ông Phan Nguyễn Hoài Anh - Giám đốc Marketing công ty PNJ (trái) - nhận giải thưởng The Best Global PR Campaign từ đại diện Công ty PR Newswire, tại TP HCM.

Ông Phan Nguyễn Hoài Anh cho biết thêm, điều làm nên thành công của chiến dịch chính là quan điểm nhân văn và giá trị mà doanh nghiệp lựa chọn để truyền tải. Đó không chỉ là một chiến dịch truyền thông để quảng bá thương hiệu. Quan điểm thương hiệu là kim chỉ nam để doanh nghiệp xây dựng văn hoá, vận hành, và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ để hiện thực hoá quan điểm đó. Các doanh nghiệp phải thật sự quan tâm và phản ánh điều đó trong hoạt động kinh doanh mỗi ngày.

Với 10 hạng mục thể hiện các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực quan hệ công chúng và truyền thông, Chiến dịch PR toàn cầu xuất sắc là giải thưởng chuyên ngành vinh danh các chiến dịch truyền thông xuất sắc trong năm và ghi nhận những đơn vị tiên phong trong ngành quan hệ công chúng hiện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông Bobby McGill - người sáng lập Tạp chí Branding in Asia phát biểu tại lễ trao giải.

Các bài chiến dịch truyền thông của nhãn hiệu được đánh giá bởi một hội đồng độc lập gồm nhiều nhà lãnh đạo có uy tín trong ngành và những chuyên gia truyền thông cao cấp như: bà Hoàng Thị Mai Hương - Giám đốc điều hành Tập đoàn Publicis Groupe Việt Nam, ông Bobby McGill - người sáng lập Tạp chí Branding in Asia, bà Đường Thu Hương - Giám đốc điều hành Tạp chí Forbes Việt Nam, bà Tara Munis - Giám đốc điều hành Hiệp hội Truyền thông và quan hệ công chúng khu vực Đông Nam Á.

Là một trong những đơn vị tiên phong ở ngành phân phối tin tức thương mại hơn 60 năm trước, Công ty PR Newswire có mạng lưới phân phối truyền thông bao phủ hơn 300.000 cơ quan truyền thông tại hơn 170 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ.

PNJ nhận giải thưởng 'Chiến dịch PR toàn cầu xuất sắc' Video chiến dịch truyền thông True Love (Tình yêu đích thực) của PNJ.

Thư Kỳ