PNJ: Ngành kinh tế phong cách sống nhiều tiềm năng

TP HCMNgười dân đô thị lớn dần quan tâm sản phẩm - dịch vụ thể hiện cá tính, thẩm mỹ lẫn chiều sâu trải nghiệm, thúc đẩy nền kinh tế lifestyle (phong cách sống), theo lãnh đạo PNJ.

Thông tin trên được ông Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ nêu tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP HCM", do báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công thương TP HCM tổ chức ngày 5/12. Chương trình quy tụ đại diện các sở ngành, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, hội thảo diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế phong cách sống (lifestyle economy) bước vào giai đoạn chuyển mình nhờ sự thay đổi hành vi tiêu dùng, từ "ăn no, mặc ấm" sang "ăn ngon, mặc đẹp và sống chất". Các phiên thảo luận tập trung làm rõ khái niệm, tiềm năng của nền kinh tế lifestyle tại Việt Nam, phân tích xu hướng tiêu dùng gắn với phong cách sống, đồng thời gợi mở những mô hình kinh doanh mới.

Trong đó, khi tìm kiếm sản phẩm, người tiêu dùng không chỉ so sánh các thông số kỹ thuật hay giá cả, mà đề cao mức độ phù hợp với phong cách sống, cá tính và hình ảnh bản thân đang xây dựng. Những yếu tố vô hình như câu chuyện thương hiệu, không gian mua sắm, chất lượng tư vấn hay dịch vụ hậu mãi cũng tác động việc lựa chọn, đánh giá sản phẩm - dịch vụ.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch YBA, CEO PNJ chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Lê Trí Thông phân tích, nền kinh tế lifestyle có tín hiệu "bùng nổ" rõ nhất ở TP HCM - đầu tàu kinh tế của cả nước và một trong những siêu đô thị mới ở Đông Nam Á. Đây là hướng phát triển mới, góp phần định hình bản sắc TP HCM, hỗ trợ mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030.

Ông Thông nêu, TP HCM hội tụ nhiều điều kiện đặc thù như: quy mô dân số lớn, môi trường văn hóa cởi mở và chi tiêu mạnh cho hoạt động gắn với phong cách sống. Thành phố tập hợp doanh nghiệp đủ ngành nghề liên quan trực tiếp nền kinh tế lifestyle gồm du lịch, thể thao, ẩm thực, thời trang, trang sức, nghệ thuật... Nơi đây cũng có nguồn lực chuyên môn cao về thiết kế, tiếp thị, biểu diễn, tổ chức sự kiện - mảnh ghép thúc đẩy hoạt động kinh tế theo hướng đề cao trải nghiệm, phong cách sống.

TP HCM hội tụ nhiều điều kiện đặc thù như quy mô dân số lớn, môi trường văn hóa cởi mở và mức chi tiêu cao cho các hoạt động gắn với phong cách sống. Ảnh: Ban tổ chức

"Để phát triển kinh tế lifestyle một cách bền vững, cần định hình bản sắc riêng biệt, có tính nhận diện cao, tránh tình trạng phát triển dàn trải, thiếu điểm nhấn, trùng lặp với những đô thị lifestyle lớn trên thế giới như Seoul (Hàn Quốc), Milan (Italy), Paris (Pháp) hay Bangkok (Thái Lan)", ông Thông nói.

Cũng theo ông Thông, lãnh đạo PNJ nhận rõ tiềm năng lớn từ nền kinh tế lifestyle và sớm điều chỉnh chiến lược để thích nghi xu hướng này. Thay vì tập trung vào đặc tính vật lý của trang sức, doanh nghiệp chuyển sang tạo dựng giá trị cảm xúc, trải nghiệm cho khách. Cụ thể, đơn vị đầu tư dài hạn vào năng lực thiết kế, truyền thông thương hiệu, ra mắt bộ sưu tập theo chủ đề, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác trong lẫn ngoài nước.

Qua các bộ sưu tập, thương hiệu không đơn thuần giới thiệu một sản phẩm, mà mong kể câu chuyện gắn với văn hóa, truyền thống dân tộc, kết hợp xu hướng thẩm mỹ quốc tế và tinh thần hiện đại. Loạt giá trị vô hình được lồng vào từng thiết kế, góp phần tạo kết nối sâu sắc với khách hàng, nhất là giới trẻ - nhóm ngày càng đề cao cá tính, trải nghiệm.

Ở góc nhìn khác, ông Stefano Canali, Chủ tịch kiêm CEO Canali, nhận định Việt Nam, nhất là TP HCM, đang vươn lên như thị trường tiềm năng. Sự phát triển nhanh của tầng lớp trung lưu và thế hệ người tiêu dùng mới thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm sự tinh tế, có chiều sâu, đậm tính cá nhân hóa trong hành trình mua sắm.

Ông Stefano Canali, Chủ tịch kiêm CEO Canali, nêu từ góc nhìn thương hiệu quốc tế. Ảnh: Ban tổ chức

Theo ông Stefano Canali, ngày càng nhiều khách Việt ưu ái sản phẩm tôn vinh giá trị thủ công, tinh thần tối giản, phù hợp xu hướng "xa xỉ thầm lặng" (whispered luxury) - vốn đề cao sự sang trọng kín đáo, không phô trương, chú trọng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân hơn là hình thức. Đó cũng là giá trị cốt lõi thương hiệu theo đuổi hơn một thế kỷ qua.

Chủ tịch Canali nói, TP HCM cũng được coi như "đầu tàu" của mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm, phong cách sống. Sự xuất hiện của các dự án bất động sản "hàng hiệu", đại nhạc hội, chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí quy mô cho thấy nhu cầu tiêu dùng vượt khỏi khuôn khổ mua sắm đơn thuần, hướng đến trải nghiệm tổng hòa giữa cảm xúc, không gian, cộng đồng. Mới nhất, Canali thông báo gia nhập thị trường bằng cách hợp tác PNJ, hướng đến tệp khách là giới tinh hoa.

Nhìn về dài hạn, kinh tế lifestyle được các chuyên gia dự báo tiếp tục mở rộng khi người dân ưu tiên giá trị tinh thần, bên cạnh nhu cầu vật chất. Song song, sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội lẫn xu hướng cá nhân hóa đang tạo điều kiện để doanh nghiệp thiết kế nhiều mô hình kinh doanh mới, biến việc mua sắm thành hành trình giàu cảm xúc.

Thiên Hà