PNJ mang tinh hoa văn hóa Việt đến Tuần lễ thời trang cưới Sanya

PNJ đến Tuần lễ thời trang cưới Sanya 2025 với những thiết kế trang sức tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt, hòa cùng vẻ đẹp thời trang cao cấp.

Ngày 27/11, tại Sanya (Tam Á, Trung Quốc), PNJ cùng Linh Nga Couture tạo nên dấu ấn giữa không gian sự kiện quốc tế, mang đến những tạo tác đậm nét Việt.

PNJ và Linh Nga Couture lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt tại Tuần lễ Thời trang cưới Sanya. Ảnh: Sanya Bridal Fashion Week 2025

Tại đây, PNJ giới thiệu ba bộ sưu tập với ba góc nhìn về chiều sâu văn hóa Việt qua nghệ thuật thủ công. Đầu tiên là trang sức cưới "Lá Ngọc Cành Vàng" lấy cảm hứng từ hình ảnh cùng tên, biểu tượng của sự cao quý và được bảo bọc. Mỗi thiết kế đều hướng tới thông điệp: "nàng dâu là viên ngọc quý giá nhất, niềm tự hào của cả gia đình chồng, xứng đáng được yêu thương và tôn vinh".

Thiết kế kết hợp từ kim cương và tourmaline. Theo đó, từng chi tiết lá và cành mềm mại, uyển chuyển đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp vốn có của cô dâu. Sắc vàng trắng, ánh kim cương lấp lánh cùng điểm nhấn tourmaline xanh có thể mang đến diện mạo trẻ trung, thanh lịch cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Người mẫu đeo trang sức trong bộ sưu tập "Lá Ngọc Cành Vàng". Ảnh: PNJ x Linh Nga Couture

Ở bộ sưu tập trang sức cưới Trầu Cau PNJ, thương hiệu thể hiện nét giao thoa giữa ngày cưới truyền thống và cảm hứng hiện đại. Mỗi thiết kế đều được cách tân từ hình ảnh chủ đạo trầu têm cánh phượng, chế tác kỳ công, tạo nét lá trầu theo cánh phượng bao bọc quả cau, thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sắt son của đôi lứa. Đại diện PNJ chia sẻ, phong cách thiết kế cũng là yếu tố làm nên dấu ấn riêng của bộ sưu tập với những chi tiết tinh tế mang dấu ấn văn hóa, đồng thời, phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ và xu hướng thời trang thế giới.

"Chúng tôi muốn gửi gắm lời chúc phúc đến các cặp đôi trong ngày trọng đại, những khoảnh khắc tôn vinh tình yêu và trao lời cam kết thiêng liêng cho hành trình có nhau trọn đời", vị đại diện nói thêm.

Bộ sưu tập Trầu Cau PNJ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang cưới Sanya. Ảnh: Sanya Bridal Fashion Week 2025

Với nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, bộ sưu tập Masterpiece khắc họa vẻ đẹp phái nữ qua thiết kế kim cương và đá quý tinh tuyển. Từ những điều diệu kỳ ẩn sâu nơi thiên nhiên hùng vĩ, các nghệ nhân sử dụng kỹ thuật điêu luyện để tạo nên từng chi tiết đặc tả vẻ đẹp kiêu hãnh của phụ nữ, những người PNJ cũng coi là những kỳ quan của tạo hóa.

Thiết kế Masterpiece kết hợp với thiết kế của Linh Nga Couture. Ảnh: PNJ x Linh Nga Couture

Đồng hành cùng PNJ tại Tuần lễ thời trang cưới Sanya, Linh Nga Couture trình làng bộ sưu tập "A Light Unbound" với 42 thiết kế mang ý nghĩa "tựa như những dải ánh sáng được đánh thức từ sâu thẳm trong trái tim mỗi cô gái bước vào hành trình tình yêu".

Sắc trắng tinh khiết, các kỹ thuật dựng phom đa lớp, chất liệu organza và tulle mềm như làn sương sớm... tạo nên hình tượng cô dâu thanh thoát và mạnh mẽ. Ánh sáng Linh Nga Couture mang đến không chỉ nằm ở chất liệu hay cấu trúc, mà còn ở tinh thần tự do, dẫn lối và niềm tin vào hạnh phúc.

Khi những mẫu váy couture kết hợp với trang sức PNJ tạo nên sự giao thoa văn hóa và sáng tạo, kể lại hành trình của người phụ nữ Á Đông, hình tượng của "sự dịu dàng, bản lĩnh, truyền thống và bứt phá".

Đại diện thương hiệu PNJ chia sẻ, sự kết hợp giữa thương hiệu và Linh Nga Couture tại Tuần lễ thời trang cưới Sanya là lời khẳng định về sức hút của tinh hoa văn hóa Việt khi được đặt vào không gian sự kiện toàn cầu.

"Những giá trị truyền thống được truyền tải với tinh thần mới; những biểu tượng văn hóa được viết lại bằng cảm hứng thời đại và những sáng tạo mang trái tim Việt Nam đã chạm đến chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế", vị đại diện nói thêm.

Thiên Minh