PNJ lan tỏa tinh thần sống đẹp tại ngày hội nữ công nhân

PNJ đồng hành chương trình ngày hội nữ công nhân "sống khỏe - sống đẹp - tự tin tỏa sáng" thu hút hàng nghìn người tham gia, ngày 21/12.

Sự kiện do Content Share phối hợp UBND phường Long Bình, UBND phường Long Phước tổ chức, với sự đồng hành của PNJ. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho nữ công nhân tại TP HCM.

Ngày hội là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần "Sống Đẹp" mà PNJ theo đuổi trong những năm qua. Với vai trò đối tác đồng hành chiến lược, đơn vị chung tay tôn vinh sự tự tin và vẻ đẹp của người phụ nữ trong chính môi trường làm việc giản dị hàng ngày.

Hoạt động hướng dẫn trang điểm và làm tóc tại Trạm Tỏa sáng PNJ. Ảnh: Đình Tuấn

Một trong những khu vực thu hút đông người tham gia là "Trạm Tỏa sáng PNJ", nơi các nữ công nhân được trải nghiệm miễn phí các hoạt động làm đẹp như soi da, trang điểm, tạo kiểu tóc, tư vấn chăm sóc sắc đẹp. Hoạt động chụp ảnh lấy liền giúp ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, tươi tắn của người tham dự.

Ngoài các hoạt động chăm sóc cá nhân, chương trình còn có buổi trò chuyện "Sống khỏe tinh thần - Phụ nữ biết yêu thương chính mình" do thạc sĩ tâm lý Lê Thị Khuyên chia sẻ. Nội dung tập trung vào việc cân bằng cảm xúc, giải tỏa áp lực và giữ tinh thần tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

Chị em cùng lưu lại khoảnh khắc rạng rỡ tại ngày hội. Ảnh: Đình Tuấn

Lê Thị Hằng (phường Long Bình, khách tham gia chương trình) cho biết ngày thường đi làm về chị chỉ quanh quẩn với việc nhà, chăm con nên hiếm khi có thời gian cho bản thân. "Hôm nay tôi được tư vấn chăm sóc da, học cách trang điểm và nghe chia sẻ về cách giảm bớt áp lực, giữ tinh thần tích cực. Sau một ngày tham gia, tôi thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều", chị nói.

Cuối chương trình, ban tổ chức vinh danh 8 nữ công nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp của họ cho gia đình và xã hội. Đại diện PNJ trao tặng sản phẩm dây cổ Kind Heart đến các nữ công nhân tiêu biểu như một lời gửi gắm về năng lượng tích cực, lan tỏa lối sống đẹp và sự tử tế được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày.

Các nữ công nhân tiêu biểu giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm sống khỏe, sống đẹp. Ảnh: Đình Tuấn

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại PNJ, cho biết với PNJ, "Sống Đẹp" không chỉ thể hiện ở tính thẩm mỹ bề ngoài mà là cách mỗi cá nhân chăm sóc bản thân, vun đắp các mối quan hệ và đóng góp cho cộng đồng. "Thông qua Ngày hội Nữ Công Nhân, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm thiết thực, từ chăm sóc vẻ đẹp đến nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giúp chị em nữ công nhân thêm tự tin, rạng rỡ trong môi trường làm việc hằng ngày và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng xung quanh", ông Thành nói.

Trong những năm qua, PNJ định hướng chiến lược CSR trên nền tảng "Sống Đẹp", với mục tiêu lan tỏa tinh thần này đến từng cá nhân, gia đình, các cặp đôi cũng như toàn xã hội. Trong đó, phụ nữ và trẻ em gái luôn là nhóm được PNJ ưu tiên đồng hành, hỗ trợ và trao quyền, thể hiện rõ nét trong các chương trình cộng đồng mà doanh nghiệp triển khai.

Tôn vinh các nữ công nhân tiêu biểu. Ảnh: Đình Tuấn

"Các dự án như 'Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ hạnh phúc, Siêu thị mini 0 đồng'..., thể hiện trách nhiệm xã hội của PNJ, góp phần tạo nên cộng đồng phát triển bền vững", Đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Ngày hội Nữ công nhân "Sống khỏe - Sống đẹp - Tự tin tỏa sáng" là dịp để người lao động có thêm không gian giao lưu, chăm sóc bản thân, tìm sự cân bằng trong cuộc sống thường ngày và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Thái Anh