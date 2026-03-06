PNJ lan tỏa thông điệp 'Tin vào điều nàng chọn' dịp 8/3

Dịp 8/3, PNJ lan tỏa thông điệp "Tin vào điều nàng chọn", đồng thời, giới thiệu trang sức, trải nghiệm viết thư tại cửa hàng nhằm đồng hành với những lựa chọn của phụ nữ.

PNJ định nghĩa thông điệp này là sự tôn trọng và tin tưởng vào những quyết định của phụ nữ, dù lựa chọn đó có thể khác với kỳ vọng xã hội hoặc con đường quen thuộc. Theo thương hiệu, mỗi quyết định đều là kết quả của quá trình suy nghĩ, trải nghiệm và tự nhìn nhận bản thân. Vì vậy, điều phụ nữ cần là sự tin tưởng đối với con đường họ lựa chọn.

Từ tinh thần này, thương hiệu khuyến khích phụ nữ tự tin với lựa chọn của mình, đồng thời, kêu gọi sự đồng hành và ủng hộ từ những người xung quanh trong từng quyết định.

Bên cạnh thông điệp trên, PNJ giới thiệu các bộ sưu tập trang sức như một cách thể hiện sự đồng hành với phụ nữ. Trong đó, Audax Rosa lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa hồng vượt sóng, nhằm tôn vinh nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ sau vẻ ngoài dịu dàng.

Thiết kế trang sức trong bộ sưu tập Audax Rosa. Ảnh: PNJ

Bộ sưu tập My First Diamond hướng đến việc ghi nhận những cột mốc đầu tiên trong cuộc sống. "Đó có thể là lần đầu đứng trước đám đông, đảm nhận vai trò mới hoặc bước vào hành trình làm mẹ", đại diện thương hiệu nói.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng của kim cương, mỗi thiết kế được PNJ phát triển như lời ghi nhận những cột mốc đầu tiên trong hành trình của phụ nữ, từ bước khởi đầu trong công việc, cuộc sống đến những thay đổi mang tính cá nhân.

My First Diamond mang nguồn cảm hứng từ ánh sáng của kim cương. Ảnh: PNJ

Bên cạnh đó, PNJ giới thiệu bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold dành cho người trẻ đang trên hành trình khám phá bản thân. Các thiết kế kết hợp vàng truyền thống với phong cách hiện đại. Hình tượng ngựa, hồ ly và bướm gợi nhắc tinh thần chủ động, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi.

Bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold. Ảnh: PNJ

Ngoài ra, trong dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này, khách hàng có thể trải nghiệm hoạt động viết thư Calligraphy và gửi lời chúc tại cửa hàng PNJ Next. Theo đại diện PNJ, việc cá nhân hoá thông điệp giúp món quà trở thành cách bày tỏ sự quan tâm và tin tưởng đối với người nhận. Thông qua hoạt động trải nghiệm, PNJ muốn nâng tầm hành trình mua sắm từ chọn quà thành trao gửi cảm xúc bởi món quà là cách ghi dấu sự ủng hộ thầm lặng sau mỗi bước đi của phụ nữ.

Trải nghiệm viết Calligraphy, gửi lời chúc tại cửa hàng PNJ Next. Ảnh: PNJ

Theo đại diện PNJ, phía sau mỗi lựa chọn khác biệt của phụ nữ là hành trình trưởng thành, dũng cảm và kiên định. "Khi hành trình ấy được thấu hiểu và tin tưởng, họ không cần phải trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt ai, chỉ cần là chính mình và vững bước trên con đường đã chọn", vị đại diện nhấn mạnh.

Bảo Châu