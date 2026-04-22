PNJ lãi kỷ lục

Mảng vàng miếng và nhẫn trơn mang về gần 7.400 tỷ đồng, góp phần tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục cho PNJ trong quý I.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 2,2 lần lên 1.467 tỷ đồng. Đây là quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này.

Ban lãnh đạo PNJ cho biết trong bối cảnh sức mua thu hẹp do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ quý I vẫn tăng 22% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đến từ việc khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng phủ rộng trên toàn quốc, danh mục sản phẩm được đa dạng mới nâng cao sức hấp dẫn đối với khách hàng.

Ngoài ra, công ty cũng tối ưu hóa việc khai thác cả tệp khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng được triển khai trong mùa cao điểm. Thêm vào đó, PNJ chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định.

"Các chiến dịch bán hàng cao điểm trong dịp Tết và lễ hội tác động tích cực đến tăng trưởng chỉ tiêu tài chính, vừa hình thành thói quen và xu hướng mua sắm mới cho người tiêu dùng", công ty nhấn mạnh.

Ngoài mảng bán lẻ, doanh thu đạt mức kỷ lục còn nhờ đóng góp của mảng vàng 24K. Doanh thu mảng này trong 3 tháng đầu năm tăng gần 325% so với cùng kỳ, lên gần 7.400 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục so với các mùa cao điểm trong những năm trước. Mức này còn vượt 12% so với tổng doanh thu vàng 24K mà PNJ bán được trong năm 2025 và cao hơn gấp 2-3 lần doanh thu vàng 24K của các năm trong giai đoạn 2017-2021.

Theo PNJ, mặt hàng này tăng theo nhu cầu thị trường trong các dịp Tết và mùa cao điểm. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị nguồn nguyên liệu và tung ra các bộ sưu tập sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Một khách hàng mua các miếng vàng mini, trong lượng 3 phân, tại cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng, TP HCM. Ảnh: Tất Đạt

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của mảng vàng 24K không hẳn là điều tích cực. Trong quý I, biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 20%, giảm nhẹ so với mức 21,3% cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu khi tỷ trọng doanh thu vàng 24K, vốn có biên lợi nhuận thấp hơn, gia tăng so với tỷ trọng doanh thu trang sức.

Năm nay, PNJ đề xuất kế hoạch kinh doanh với doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21%. Đây đều là những con số kỷ lục. Sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 35% chỉ tiêu doanh thu và hơn 43% kế hoạch lợi nhuận.

Tất Đạt