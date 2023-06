PNJ lãi hơn 110 tỷ đồng trong tháng 5

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,223 tỷ đồng và 111 tỷ đồng.

Đại diện PNJ cho biết số liệu trên xấp xỉ tháng 4. Báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 14,281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 970 tỷ đồng.

"PNJ đã hoàn thành 50,1% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết quả này đáng ghi nhận trong giai đoạn 'gió ngược' của thị trường", lãnh đạo đơn vị cho hay.

Cụ thể, với sức mua chung giảm, doanh thu trang sức bán lẻ 5 tháng qua giảm 8,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, PNJ vẫn duy trì thị phần, kiểm soát mức giảm thấp hơn so với thị trường chung nhờ ban lãnh đạo liên tục đưa ra chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận hiệu quả.

PNJ vẫn duy trì thị phần trong bối cảnh "gió ngược". Ảnh: Thanh Duy

Bên cạnh đó, do sức mua trang sức nội địa và đơn đặt từ khách doanh nghiệp sụt giảm, doanh thu bán sỉ 5 tháng đầu năm hạ 27% so với 2022. Tuy nhiên, điểm sáng là tệp khách mới vẫn tăng. Doanh thu vàng 24K 5 tháng qua giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình 5 tháng đầu đạt 19% (cùng kỳ là 17,8%) do sự thay đổi cơ cấu hàng hóa. Tổng chi phí hoạt động tăng 2,1% so với 2022, tỷ lệ chi phí hoạt động, lợi nhuận gộp tăng từ 51,7% năm 2022 lên 54,1%, nguyên nhân là ảnh hưởng lạm phát, nền giá cao hơn.

Đại diện doanh nghiệp lý giải loạt chương trình "Ngày của mẹ" trong tháng 5 nhận phản hồi tích cực từ thị trường, đóng góp đáng kể vào doanh thu công ty trong tình hình "gió ngược".

Cửa hàng Style by PNJ chú trọng loạt thiết kế độc đáo. Ảnh: Thanh Duy

Tính đến cuối tháng 5, hệ thống PNJ có 376 cửa hàng độc lập gồm: 355 PNJ Gold, 7 PNJ Silver, 3 CAO Fine Jewellery, 5 chi nhánh Style by PNJ, 3 PNJ Watch và 3 PNJ Art.

Vạn Phát