PNJ lãi 556 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm

Lợi nhuận sau thuế tháng 1 và 2 của PNJ chạm mốc 556 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần đạt 6,976 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong bối cảnh thị trường trầm lắng và sức mua chung suy giảm, doanh nghiệp vẫn đạt kết quả khả quan nhờ triển khai nhiều chiến dịch marketing, chương trình bán hàng mới. Cụ thể, tháng 2, đơn vị ghi nhận mức doanh thu thuần 2,848 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.

"Doanh thu thuần lũy kế hai tháng đạt 6,976 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế là 556 tỷ đồng (tăng 6,4%), cho thấy sự tăng trưởng so với lợi nhuận kỷ lục năm 2022, một phần do thay đổi cơ cấu hàng hóa", đại diện doanh nghiệp tiết lộ.

Khách mua sắm và trải nghiệm tại cửa hàng PNJ. Ảnh: Hoàng Quyên

Ở mảng trang sức, doanh thu bán lẻ và 24K lũy kế tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán sỉ giảm 12,8% so với 2022 vì thị trường chung suy giảm.

Ngoài ra, do thay đổi cơ cấu hàng bán, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế hai tháng đạt 19,4% so với mức 17,7% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động tăng 11,1%, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ 45,5% năm 2022 lên 46,7% hai tháng qua. Nguyên nhân là nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của lạm phát.

Người tiêu dùng hưởng ứng hoạt động trải nghiệm tại trung tâm thương mại Ảnh: Hoàng Quyên

Đến cuối tháng 2, hệ thống PNJ có 368 cửa hàng độc lập trên 55 tỉnh thành. Trong đó, 347 PNJ Gold, bảy PNJ Silver, ba CAO Fine Jewellery, năm Style by PNJ, ba PNJ Watch và ba PNJ Art.

Đợt Valentine vừa qua, doanh nghiệp được nhắc tên dày đặc trên các diễn đàn nhờ triển khai chiến dịch "Trao nhau khoảnh khắc - Ghi dấu một đời", hướng đến thông điệp tình yêu, sự kết nối và thấu hiểu.

PNJ và Hawee trao các phần quà cho bệnh viện Quân Y 175. Ảnh: Đỗ Trường

Ngoài ra, ban lãnh đạo doanh nghiệp còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, y tế cộng đồng. Mới đây, PNJ phối hợp Hội Nữ doanh nhân TP HCM (Hawee) đã thăm hỏi, tặng nhiều phần quà thiết thực cho Bệnh viện Quân y 175 (Gò Vấp). Đó là cách PNJ phát triển bền vững và bám sát triết lý "đặt lợi ích khách hàng lẫn xã hội vào lợi ích doanh nghiệp" suốt 35 năm qua.

Vạn Phát