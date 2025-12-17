PNJ khởi động mùa lễ hội cuối năm với loạt ưu đãi

Khách hàng có cơ hội trúng 100% quà, trong đó có xe hơi VinFast từ chương trình "Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới" của PNJ, ngày 12/12/2025-4/1/2026.

Cuối năm, PNJ khởi động chương trình Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới, với loạt ưu đãi và quà tặng, kéo dài từ nay đến hết 4/1/2026.

Cụ thể, với hóa đơn từ 5 triệu, bạn có cơ hội nhận 100% quà tặng, giải cao nhất là một xe hơi VinFfast VF5 và một trong những hiện vật sau: 50 món trang sức thương hiệu Mancode by PNJ trị giá đến 10 triệu đồng; 100 trang sức Disney|PNJ đến 5 triệu đồng; 1.000 trang sức Style by PNJ đến 800.000 đồng; 2.000 trang sức PNJSilver trị giá 400.000 đồng; 2.000 hộp trang sức PNJ 250.000 đồng; 15.000 túi tote đặc trưng doanh nghiệp. Kèm theo đó là hàng chục ngàn phiếu ưu đãi đến 10 triệu đồng

Doanh nghiệp tung nhiều thiết kế dịp lễ hội cuối năm, giúp phái nữ tỏa sáng ở mọi sự kiện. Ảnh: PNJ

Nhằm giúp không khí lễ hội thêm phần ấm áp, PNJ tặng nhiều ưu đãi khi mua trang sức vàng, platium, đồng hồ tại đây lên đến 7 triệu đồng.

Riêng trang sức vàng Style by PNJ, bạc hay hợp kim cao cấp thuộc nhãn hàng khác, khách sẽ nhận được ưu đãi sau: hóa đơn từ một triệu đến dưới hai triệu đồng nhận ngay ưu đãi 120.000 đồng; mua từ hai triệu đồng trở lên nhận 250.000 đồng.

Bên cạnh đó, PNJ cũng giới thiệu combo ưu đãi kim cương rời và trang sức vỏ. Theo đó, với kim cương từ 3.6 ly đến dưới 4.5 ly: ưu đãi 500.000 đồng cho kim cương rời, 9% cho trang sức vỏ. Với kim cương từ 4.5 ly đến dưới 5.4 ly: ưu đãi 2 triệu đồng cho kim cương rời, 10% cho trang sức vỏ.

Nhằm tri ân nhóm khách VIP đã đồng hành nhiều năm qua, khi mua sắm đợt này, các VIP sẽ được cộng thêm 1,5% trên chính sách hiện hành, chia thành bốn đợt: 12-14/12 (đợt 1), 19-21/12 (đợt 2), 26-28/12 (đợt 3) và 31/12 (đợt 4).

Ngoài ra, các nhãn hàng khác trực thuộc doanh nghiệp cũng tung nhiều thiết kế và ưu đãi dành riêng mùa lễ hội, giúp khách có thêm lựa chọn tô điểm phong cách, điển hình là PNJ x Hello Kitty, Disney|PNJ, Doraemon|PNJ, Style by PNJ, Mancode by PNJ, Arta by PNJ.

Doanh nghiệp tặng nhiều phần quà dịp cuối năm. Ảnh: PNJ

Bên cạnh loạt ưu đãi, PNJ kiến tạo không gian mua sắm rực rỡ ở 6 điểm đến gồm: GO! Buôn Mê Thuột (18-21/12), AEON Mall Huế (20-21/12), AEON Mall Bình Dương (20-21/12), Vạn Hạnh Mall (22-25/12), Sense City Cà Mau (26-28/12) và AEON Mall Hải Phòng (31/12/2025-4/1/2026).

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi điểm dừng chân là không gian trải nghiệm giàu cảm xúc - nơi mọi người thưởng lãm, mua sắm các bộ sưu tập mới. Tại không gian trải nghiệm, PNJ cũng triển khai loạt hoạt động tương tác thú vị, trong đó có chương trình "Thử thách Bingo và tham gia bowling săn trang sức Giáng sinh cùng PNJ". Người tiêu dùng còn có cơ hội thư giãn với nhạc acoustic, giai điệu đặc trưng mùa lễ hội.

Nhiều món trang sức được trưng bày dịp cuối năm. Ảnh: PNJ

"Mùa lễ hội mới cũng là mùa của những niềm tin mới. Trang sức PNJ có thể giúp bạn tỏa sáng mọi khoảnh khắc và lan tỏa ấm áp đến người xung quanh, lưu giữ từng ký ức đẹp", đại diện đơn vị nói thêm.

Đông Vệ