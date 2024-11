PNJ khởi động chuỗi ưu đãi Black Friday

PNJ triển khai chuỗi sự kiện "Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng" với hàng loạt chương trình khuyến mãi từ ngày 20/11 đến 1/12.

PNJ tổ chức chuỗi sự kiện tại 6 địa điểm: Aeon Mall Bình Tân (20-21/11), GO! Buôn Ma Thuột (23-24/11), Sora Gardens SC Bình Dương (29-30/11), Aeon Mall Huế (29-30/11), Aeon Mall Long Biên (29-30/11) và GO! Bạc Liêu (30/11-1/12). Tại đây, khách hàng có thể hòa mình vào không gian mua sắm và giao lưu trực tiếp với các khách mời nổi tiếng như Phạm Anh Duy, JSol, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh và Captain Boy.

Các nghệ sĩ khách mời trong chuỗi sự kiện của PNJ. Ảnh: PNJ

Bên cạnh đó, PNJ còn mang đến hàng loạt hoạt động tương tác, tạo nên một không gian mua sắm và giải trí đa sắc màu. Trong đó, với hoạt động tương tác "Tay xinh thử nhẫn", khách hàng có thể khám phá bộ sưu tập những thiết kế nhẫn tinh xảo từ PNJ và nhận quà tặng may mắn là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.

Trong trò chơi "Hãy chọn giá đúng", người tham gia sẽ trổ tài khả năng phán đoán và nhận cơ hội sở hữu trang sức PNJ. Chuỗi sự kiện còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như Kim cương rời và Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát.

Ngoài ra, PNJ áp dụng hàng loạt ưu đãi cho các dòng sản phẩm như Disney | PNJ, PNJ x Hello Kitty, PNJ Watch, Style by PNJ, Mancode by PNJ. Người tham dự có cơ hội sở hữu trang sức với mức giảm giá đến 50%, ưu đãi trang sức bạc từ 149.000 đồng và trang sức vàng từ 699.000 đồng trong khung giờ vàng...

Sản phẩm trang sức của PNJ. Ảnh: PNJ

PNJ cũng mang tới hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trong dịp Black Friday năm nay, gồm: cơ hội sở hữu vòng cổ kim cương Tinker Bell khi mua trang sức vàng, platinum; nhận bộ sưu tập Inside out 2 khi mua trang sức bạc, hợp kim cao cấp; đặc quyền quà tặng một đồng hồ Longines Mini Dolcevita cho top 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực.

"Black Friday là cơ hội mua sắm hấp dẫn, tự thưởng cho một năm dài chăm chỉ. PNJ tin rằng làm đẹp không phải là một niềm vui cá nhân, mà là một sự chia sẻ và lan tỏa niềm hạnh phúc, làm đẹp thêm cho những mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong mùa lễ hội", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Thiên Minh