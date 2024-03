PNJ gợi ý quà tặng thêm khí chất cho phái đẹp ngày 8/3

PNJ mang đến hàng nghìn quà tặng trang sức và ưu đãi, giúp phái mạnh dễ dàng chọn món quà phù hợp, tô điểm khí chất cho những người phụ nữ trân quý.

Phụ nữ hay được gọi là phái yếu nhưng họ lại đủ sức đảm đương nhiều việc to lớn. Trong cuộc sống thường ngày, họ phải gánh vác nhiều vai trò khác nhau từ làm vợ, làm mẹ, làm con, nhân viên hay sếp... Bằng sự kiên định và nỗ lực, những người phụ nữ hiện đại vẫn thực hiện tròn vai tất cả trọng trách. Ở thời hiện đại, họ không chỉ đẹp mà còn rạng ngời nhờ sự mạnh mẽ, tự chủ, không ngại "đạp gió rẽ sóng", khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực.

Song dù kiên cường đến đâu, những đóa hồng ấy vẫn mong được thấu hiểu, đồng cảm và truyền sức mạnh. Ngày 8/3 sắp tới là dịp lý tưởng để bày tỏ tình cảm và thể hiện sự trân quý đến nửa kia thế giới.

Trước những khó khăn và thử thách, phụ nữ vẫn luôn nỗ lực hết mình, nhẫn nại chờ đợi cơ hội để tỏa sáng. Ảnh: PNJ

Đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình "tôn vinh khí chất, tỏa sáng vẻ đẹp riêng", PNJ mang đến hàng nghìn ưu đãi phù hợp nhu cầu của từng tệp khách hàng, diễn ra từ 23/2-10/3.

Mở đầu là chương trình ưu đãi "Tặng ngay bông tai & lắc tay vàng" khi mua các dòng trang sức kim cương, trang sức vỏ hoặc đính đá ECZ, CZ, trang sức Italy, đá màu, ngọc trai từ chất liệu vàng hay platinum và đồng hồ. Cụ thể, với hóa đơn từ 5 đến đưới 10 triệu đồng, nhận ngay mã ưu đãi 830.000 đồng, áp dụng hóa đơn mua trang sức hoặc đồng hồ từ 8,3 triệu đồng.

Với hóa đơn từ 10 đến dưới 50 triệu đồng, nhận mã ưu đãi 1,83 triệu đồng, áp dụng hóa đơn mua trang sức hoặc đồng hồ từ 18,3 triệu đồng và trang sức bạc trị giá 300.000 đồng. Hóa đơn từ 50 đến dưới 100 triệu đồng nhận mã ưu đãi 8,3 triệu đồng, áp dụng hóa đơn mua trang sức hoặc đồng hồ từ 83 triệu đồng và bông tai trị giá 2,5 triệu đồng.

Riêng hóa đơn từ 100 triệu đồng trở lên, PNJ dành tặng mã ưu đãi 10,83 triệu đồng, áp dụng hóa đơn mua trang sức hoặc đồng hồ từ 108,3 triệu đồng và lắc tay hoặc vòng tay platinum trị giá 4,5 triệu đồng.

Thiết kế vòng tay thuộc BST Audax Rosa của PNJ khắc họa sống động hình tượng hoa hồng và sóng, tôn vinh những người phụ nữ yêu kiều nhưng mạnh mẽ. Ảnh: PNJ

Để có trải nghiệm mua sắm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thêm đặc sắc, PNJ còn đặc biệt dành tặng 6 khách hàng có hóa đơn cao nhất trong chương trình cơ hội sở hữu đồng hồ cao cấp Longines, áp dụng khi mua các dòng trang sức và đồng hồ.

Trong 6 ngày đặc biệt gồm 1-3/3 và 8-10/3, khách hàng còn được tận hưởng đặc quyền VIP với mức ưu đãi thiết kế riêng cho từng nhóm khách hàng. Nhóm khách thành viên nhận mức giảm 3%-16%; nhóm khách đồng hành nhận ưu đãi từ 3%-18%; nhóm khách hàng thân thiết nhận ưu đãi từ 4%-21% cùng mã quà tặng 2 2 triệu đồng khi mua hóa đơn trang sức từ 183 triệu đồng.

Riêng với phái đẹp tự dành tặng quà cho bản thân hoặc những người phụ nữ khác trong đời họ, PNJ áp dụng ưu đãi "Phái đẹp thêm yêu, tặng ngay trang sức bạc". Khi mua ba món trang sức bạc hoặc hợp kim cao cấp, các nàng sẽ được tặng thêm một món trang sức bạc.

Ngoài ra, các khách hàng khác cũng nhận được ưu đãi trị giá 2 triệu đồng, áp dụng cho hóa đơn từ 18 triệu đồng khi mua trang sức kim cương. PNJ còn thêm mã ưu đãi 1 triệu đồng áp dụng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng khi mua trang sức không gắn đá, trang sức Italy, trang sức CZ, ECZ, trang sức ngọc trai và dây chuyền.

Song song đó, thương hiệu còn dành tặng thêm những mức giảm giá, voucher, ưu đãi cho mặt hàng khác. Đơn cử như khi mua trang sức bạc nam, khách hàng sẽ nhận ưu đãi trị giá 1,5 triệu đồng, áp dụng cho hóa đơn mua trang sức vàng nam từ 15 triệu đồng.

PNJ còn mang đến nhiều chương trình hấp dẫn riêng từ nhãn hàng Disney|PNJ, PNJ x Hello Kitty, PNJWatch và STYLE by PNJ. Cụ thể, khi mua bộ sưu tập The Shining Princess 2024, hãng tặng mã ưu đãi 10% khi mua trang sức vàng Disney|PNJ từ 3 triệu đồng; mua trang sức vàng Disney|PNJ tặng kèm một lược Wet Brush cho hóa đơn từ 8 triệu đồng trở lên; ưu đãi bộ sưu tập You Are The Apple Of My Eye tặng mã ưu đãi 30% mua charm vàng Hello Kitty. Riêng bộ sưu tập STYLE by PNJ giảm đến 20% cho một số sản phẩm chọn lọc.

Hành trình lan tỏa khí chất là điểm hẹn lý tưởng cho phái đẹp dịp 8/3. Ảnh: PNJ

Dịp 8/3 này, để tri ân triệu phụ nữ đồng hành cùng thương hiệu, PNJ tổ chức "Hành trình Lan tỏa khí chất" với sự góp mặt của 6 chị đẹp gồm Diệu Nhi (Sense City Cà Mau ngày 2/3), Phương Vy (ngày 3/3 tại GO! Đà Nẵng), diễn viên Phương Anh Đào (3/3 tại Aeon Mall Bình Dương), hoa hậu H'Hen Niê (7/3 tại GO! Buôn Mê Thuột), ca sĩ Mỹ Linh (Aeon Mall Hà Đông ngày 8/3); và Ninh Dương Lan Ngọc (Aeon Mall Bình Tân ngày 8/3).

Thông qua chuỗi sự kiện, PNJ muốn truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ để nạp thêm sức mạnh tiếp tục hành trình "đạp gió, rẽ sóng" của bản thân, vượt qua những thử thách, vươn mình tỏa sáng.

Xem thêm thông tin chi tiết các chương trình khuyến mãi tại đây.

Á Hiên