PNJ được JWA vinh danh về phát triển bền vững

Hong KongNhờ triển khai hiệu quả loạt chiến lược phát triển bền vững, PNJ được ban tổ chức JWA 2025 xướng tên ở hạng mục "Sustainability Leadership", tối 17/9.

Theo đại diện ban tổ chức, PNJ là một trong số ít doanh nghiệp đặt chuẩn mực "vàng" trong xây dựng, thực hành và quản trị phát triển bền vững. Hạng mục "Sustainability Leadership" (Lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc) ghi nhận nỗ lực của ban lãnh đạo khi tích hợp ESG vào chiến lược tổng thể, tạo giá trị thiết thực cho các bên liên quan.

Cụ thể, hạng mục "Sustainability Leadership" tổng hòa nhiều tiêu chí gồm: tầm nhìn lãnh đạo trong dài hạn (Visionary Leadership); đổi mới và khả năng thích ứng (Innovation and Adaptability); lộ trình phát triển bền vững rõ ràng (Sustainability Roadmap).

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ nhận chứng nhận từ đại diện ban tổ chức. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở phần phát biểu, phía ban tổ chức nhấn mạnh PNJ đáp ứng tất cả tiêu chí đề ra nhờ tầm nhìn cấp tiến, năng lực thực hành, quản trị ESG toàn diện ở cả ba trụ cột: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Yếu tố này trở thành sức mạnh cạnh tranh, giúp PNJ vượt biến động thị trường, liên tục tăng trưởng bền vững.

"Kiên định thực hành các trụ cột ESG là nền tảng vững chắc để chúng tôi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường vốn, đồng thời kiến tạo giá trị tích cực cho cổ đông, người lao động lẫn cộng đồng", bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT lý giải.

PNJ ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tuấn Vũ

Từ góc độ quản trị, PNJ ra mắt Ủy ban ESG từ giữa 2022. Tuy nhiên thực tế, công ty có 37 năm theo đuổi triết lý phát triển bền vững: đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp. Công ty cân bằng giữa hiệu quả tài chính, sự hài lòng khách hàng, phát triển người lao động và trách nhiệm cộng đồng để tạo giá trị dài hạn cho các bên liên quan.

PNJ là nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle hàng đầu trong nước với hơn 428 cửa hàng, gần 9.000 nhân sự, trong đó có 1.700 thợ kim hoàn. Doanh nghiệp nhiều năm liền được vinh danh là môi trường làm việc hạnh phúc với chính sách phúc lợi vượt trội.

Năm ngoái, tỷ lệ tăng lương bình quân 7,2%, cao hơn mức trung bình thị trường. Doanh nghiệp tổ chức hàng trăm khóa đào tạo giúp người lao động nâng cao hiệu suất và khả năng sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Đơn vị cũng đẩy mạnh loạt hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Các dự án như Giấc mơ Lọ Lem, Siêu thị mini 0 đồng, Gia đình trẻ hạnh phúc, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam... hỗ trợ cộng đồng cải thiện chất lượng cuộc sống, theo đuổi đam mê.

PNJ nâng tầm các hoạt động CSR, tạo tác động tích cực cho cộng đồng, xã hội. Ảnh: Tuấn Vũ

Chiến lược ESG phù hợp giúp PNJ đạt nhiều chỉ số tích cực. Năm ngoái, công ty lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, lần lượt là 37.823 tỷ đồng, 2.115 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm nay, bất chấp khó khăn chung của thị trường, đơn vị hoàn thành 55,1% kế hoạch doanh thu của năm và 57,1% lợi nhuận. Ứng dụng công nghệ mới vào bán lẻ cùng chiến lược tiếp thị, truyền thông hiện đại tiếp tục là trợ lực quan trọng cho đà tăng trưởng.

Uy tín thương hiệu ngày càng được nâng cao với loạt giải thưởng quốc tế từ Fortune Southeast Asia 500, Forbes, JWA và nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu quốc gia. Mới đây, Brand Finance định giá PNJ 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm trước, đứng thứ 9 trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam.

Tiềm năng tăng trưởng cùng quản trị minh bạch giúp PNJ hấp dẫn trong mắt các định chế tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài. Tháng 5, quỹ T. Rowe Price Associates (Mỹ) trở thành cổ đông lớn của công ty và tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo bà Trần Phương Ngọc Thảo, thực tế cho thấy chú trọng các yếu tố phát triển bền vững góp phần PNJ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo dựng được niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư, cộng đồng. Hành động quyết liệt theo các trụ cột ESG là nền tảng cho giai đoạn phát triển của công ty 5 năm tới.

Đông Vệ