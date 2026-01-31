PNJ đưa 'Siêu thị mini 0 đồng' đến 15.000 người khó khăn

Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ" của PNJ sẽ hỗ trợ 15.000 hộ cận nghèo, người lao động khó khăn ở TP HCM.

Tại lễ phát động chương trình hôm 31/1, đại diện ban tổ chức cho biết kinh tế, xã hội năm 2025 còn nhiều biến động, người lao động phải đối mặt loạt khó khăn khi Tết Nguyên đán cận kề. Nhằm duy trì, phát huy tinh thần "quan tâm cùng phát triển", PNJ tiếp tục khởi xướng Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, ban tổ chức huy động tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng từ nhiều nguồn: PNJ 5 tỷ đồng, Quỹ Niềm Tin Vàng 500 triệu đồng, Hawee 500 triệu đồng, và Saigon Co.op 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) hỗ trợ công tác lắp đặt ba siêu thị mini, sắp xếp hàng hóa, phục vụ bà con mua sắm tết...

Người dân mua sắm 0 đồng ở siêu thị. Ảnh: Tấn Kiệt

Theo đó, với mỗi phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, bà con có thể chọn nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu để chuẩn bị bữa cơm ngày Tết.

Trong tổng 15.000 suất, ban tổ chức trao 3.950 suất tại ba cụm siêu thị chính gồm: phường Bình Thới (khu Đầm Sen), 1.500 suất; phường Phú Lợi (Bình Dương cũ), 1.350 suất; phường Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), 1.100 suất.

"Qua khảo sát, chúng tôi quyết định vận hành siêu thị tại những điểm trên nhằm giúp cho bà con dễ dàng di chuyển, thuận tiện mua sắm", người đại diện cho hay. Siêu thị mini 0 đồng tại cụm Bình Thới còn là một trong những hoạt động trọng điểm của chuỗi Ngày hội xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình của TP HCM.

Chương trình do PNJ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khởi xướng, với sự đồng hành tổ chức của Quỹ Niềm tin vàng (ODF), Hawee và Saigon Co.op. Ảnh: Tấn Kiệt

Bên cạnh đó, 11.050 suất được trao tại 47 cửa hàng Co.op Food khắp TP HCM. Theo ban tổ chức, đây là điểm đổi mới của chương trình năm nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi siêu thị gần nhà, linh hoạt thời gian, hỗ trợ được nhiều địa bàn hơn so với hình thức siêu thị tập trung.

Tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ nhấn mạnh: "Siêu thị mini 0 đồng không chỉ là hoạt động CSR thông thường, mà trở thành hành trình sẻ chia bền bỉ, luôn hiện diện kịp thời, tiếp sức bà con tái thiết cuộc sống dù trong đại dịch Covid-19, những mùa Tết hay thiên tai, bão lũ... Chúng tôi đề cao sứ mệnh phụng sự xã hội và sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau".

Các tình nguyện viên PNJ hỗ trợ người dân khó khăn đi siêu thị mini 0 đồng. Ảnh: Tấn Kiệt

Trước đó, trong hai tháng cao điểm bão lũ tháng 10-11/2025, doanh nghiệp triển khai 6 Siêu thị mini 0 đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 4.800 người dân Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Khánh Hòa và Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Cũng theo bà Dung, dự án Siêu thị mini 0 đồng đề cao triết lý phát triển bền vững của PNJ qua 38 năm: "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp". Chương trình không đơn thuần "cho đi", mà còn tạo kết nối giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương, khách hàng, nhân viên lẫn cộng đồng. Nhiều nhân viên PNJ đăng ký làm tình nguyện viên, nhiều đơn vị chủ động đồng hành tổ chức.

Nhờ cân bằng hoạt động kinh doanh lẫn CSR, PNJ dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức và Lifestyle, đồng thời tiên phong xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Đông Vệ