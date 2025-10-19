PNJ đồng hành giải chạy dành cho cộng đồng dịp 20/10

TP HCMPNJ cùng "Vietnam Women Run 2025" lan tỏa thông điệp "sống đẹp" tới cộng đồng, khuyến khích phụ nữ rèn luyện sức khỏe, yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Giải chạy "Vietnam Women Run 2025" với chủ đề "Run for you - Khởi đầu vì phiên bản tốt hơn của bạn" vừa diễn ra vào ngày 19/10, tại The Global City, TP HCM. Chương trình do Công ty Content Share Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Hội Nữ doanh nhân TP HCM (HAWEE) và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Hơn 2.000 runner tập trung tại vạch xuất phát. Ảnh: Hùng Nguyễn

Lan tỏa tinh thần vận động đến phụ nữ nói chung và những người yêu thể thao nói riêng, sự kiện thu hút hơn 2.000 runners tham dự giải chạy với ba cự ly 5 km - 10 km - 21 km. Đường chạy được thiết kế hiện đại, an toàn, kết hợp không gian âm nhạc và cổ vũ sôi động. Nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như: workshop chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp; không gian trải nghiệm sống xanh; khu trưng bày truyền cảm hứng cùng các hoạt động cộng đồng hướng đến phụ nữ.

Các vận động viên rạng rỡ chinh phục đường chạy. Ảnh: Hùng Nguyễn

Ngoài thu hút đông đảo vận động viên offline, chương trình còn mở rộng phần chạy online cùng hơn 1.000 runner với ba cự ly linh hoạt gồm 21 km, 42 km và 120 km. Người tham gia có thể tự chọn địa điểm, thời gian và tốc độ phù hợp với thể lực của mình, ghi nhận kết quả qua ứng dụng theo dõi chạy bộ.

"Lối sống xanh, bền vững ngày càng được phụ nữ hiện đại hướng tới. Vietnam Women Run chọn chạy bộ - môn thể thao giản dị, gắn kết để khuyến khích phụ nữ yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày", đại diện ban tổ chức cho biết.

Nam runner bất ngờ cầu hôn bạn gái khi vừa cán đích đầu tiên ở cự ly 21 km tạo nên khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện. Ảnh: Hùng Nguyễn

Với vai trò đồng hành chiến lược, PNJ chung tay truyền tải thông điệp tích cực qua các hoạt động thuộc sự kiện, góp phần tôn vinh vẻ đẹp toàn diện - từ sức khỏe, phong thái đến tâm hồn của người phụ nữ Việt.

Nhiều năm nay, đơn vị xây dựng chiến lược CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) dựa trên nền tảng "Sống đẹp" (Living Beautifully) nhằm lan tỏa nguồn cảm hứng đến từng cá nhân (Beautiful Kindness), gia đình và các cặp đôi (Beautiful Love), cũng như toàn xã hội (Beautiful Society). Đến nay, công ty đã triển khai nhiều hoạt động tạo dấu ấn như: "Giấc Mơ Lọ Lem", "Nối vòng tay ấm", "Siêu thị Mini 0 đồng", "Gia đình trẻ hạnh phúc"...

Các chị em cùng chỉnh trang lại diện mạo tại "Trạm tỏa sáng PNJ" sau khi hoàn thành đường chạy. Ảnh: Hùng Nguyễn

Ban tổ chức cho biết sự gắn kết giữa PNJ và "Vietnam Women Run" mang ý nghĩa bổ trợ. Trong đó, PNJ khuyến khích phụ nữ tự tin thể hiện phong cách, chăm sóc vẻ đẹp từ bên ngoài đến nội tâm. Còn "Vietnam Women Run" khích lệ phụ nữ vận động, vượt giới hạn để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Với PNJ, đây không chỉ là việc tham gia một sự kiện mà còn là cam kết lâu dài trong việc truyền cảm hứng và tôn vinh phụ nữ Việt ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Không chỉ dừng lại ở đường chạy, "Vietnam Women Run 2025" tiếp tục lan tỏa tác động xã hội qua các hoạt động sau sự kiện. Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành dự kiến giao lưu với nữ công nhân tại khu công nghiệp, truyền tải thông điệp "Sống khỏe - Sống đẹp". Đây là bước đi cụ thể trong hành trình "Women Empower Women" (phụ nữ trao quyền cho phụ nữ), khẳng định vai trò truyền cảm hứng, tiếp sức và lan tỏa năng lượng tích cực của phụ nữ trong cộng đồng.

Hải My