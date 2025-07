PNJ đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Sáu tháng đầu năm, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần 17.218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.119 tỷ đồng.

Theo báo cáo kinh doanh PNJ vừa công bố, riêng quý II/2025, đơn vị đạt doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 7.582 tỷ đồng và 442 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sức mua thị trường trang sức sáu tháng đầu năm nay khá yếu (do giá vàng tăng cao), doanh thu bán lẻ PNJ vẫn ở mức tăng trưởng tích cực 5,5% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng trên đến từ bốn yếu tố: số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với 6 tháng đầu năm ngoái (từ 405 lên 428 cửa hàng); triểu khai hiệu quả loạt chương trình marketing, thu hút đông lượng khách mới; điều chỉnh chiến lược sản phẩm, danh mục hàng hóa theo xu hướng, nhu cầu thị trường; công ty liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đơn vị ghi nhận doanh thu bán lẻ tăng 5,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Việt Hùng

Cụ thể, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động marketing, tiếp thị bán lẻ, cân bằng hai mục tiêu trọng yếu - thương mại và góp phần định hình cách thương hiệu kết nối nhiều nhóm khách, nhờ vậy tác động tích cực chỉ tiêu kinh doanh, tạo xu hướng mua sắm mới.

Tính riêng doanh thu trang sức bán sỉ tăng 14,5% so với 6 tháng cùng kỳ 2024. Nhờ vận hành bài bản và tuân thủ chặt chẽ mọi quy định, PNJ được khách hàng tin tưởng, nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

PNJ liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: PNJ

Biên lợi nhuận gộp trung bình 6 tháng qua đạt 21,4% (cùng kỳ là 16,4%), chủ yếu nhờ thay đổi cơ cấu doanh thu. Theo đó, tỷ trọng nguồn thu từ trang sức bán lẻ là 66,4%, tăng mạnh 16,9% so với mức 49,5% sáu tháng đầu 2024.

PNJ còn tối ưu hóa danh mục sản phẩm trọng tâm nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Công ty cũng liên tục thay đổi cách tiếp cận, thấu hiểu khách hàng khi khai thác nền tảng dữ liệu, công nghệ, nhanh chóng có lời giải dựa trên phân tích dữ liệu và cắt lớp thị hiếu tiêu dùng.

Đại diện PNJ nhận giải Best PR Campaign. Ảnh: Ban tổ chức

Nhờ liên tục chuyển mình và nâng tầm thương hiệu, PNJ được xướng tên ở nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế như: hai năm liên tiếp vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á; thắng hạng mục "Best Cost-Effective Event" (Chiến dịch sử dụng ngân sách hiệu quả nhất) tại Event Marketing Awards 2025; chiến dịch Có nhau, mình cưới đoạt "Best PR" Campaign tại giải Quan hệ công chúng xuất sắc Đông Nam Á 2025; ba năm liên tiếp vào Top 50 CSA...

Đông Vệ