PNJ đạt 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thu về 1.246 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 99,4% so với cùng kỳ, sau 8 tháng.

Bất chấp sức mua ngành bán lẻ trong nước chịu ảnh hưởng do lạm phát, ban lãnh đạo PNJ cho biết các mảng kinh doanh vẫn chuyển biến tích cực. Tháng 8/2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng (tăng 1.337,7% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng do thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của nhà nước ở nhiều tỉnh thành.

Nhân viên PNJ tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Quyên

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ tiếp tục ghi nhận doanh thuần đạt 23.049 tỷ đồng (tăng 87,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng (tăng 99,4% so với cùng kỳ). Theo đó, PNJ đã hoàn thành 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm sau 8 tháng.

Lý giải cho những số liệu tài chính trên, đại diện PNJ cho biết tình hình kinh doanh của công ty đều có sự tăng trưởng đồng đều ở từng kênh. Cụ thể, mảng doanh thu bán lẻ ghi nhận sự tăng trưởng ở tất cả nhãn hàng và khu vực; triển khai hiệu quả các hoạt động khai thác khách hàng tiềm năng, phối hợp và cải tiến hệ thống quản trị kinh doanh, vận hành. Mảng bán lẻ 8 tháng của PNJ tăng 96,2% so với cùng kỳ.

Bằng nghiên cứu và thấu hiểu thị trường, thị hiếu khách hàng, ở mảng doanh thu sỉ, PNJ đã thực hiện chiến lược sản phẩm phù hợp với kênh bán hàng. Kết quả doanh thu 8 tháng ở mảng này tăng 67,1% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng 24K lũy kế 8 tháng cũng tăng 87,5% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Không gian cửa hàng PNJ. Ảnh: Hoàng Quyên

Tổng chi phí hoạt động lũy kế 8 tháng tăng 66,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ Chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp đạt 58,5%, giảm so với mức 61,9% cùng kỳ 2021. Hiệu quả sử dụng chi phí cải thiện nhờ tối ưu hóa vận hành bằng các ứng dụng công nghệ vào bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 8/2022, hệ thống PNJ có 353 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty đã mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 18 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ. Công ty cũng đã đóng 6 cửa hàng PNJ (bao gồm PNJ Gold và PNJ Silver) để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ (giữa) nhận giải "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022" do Forbes Việt Nam tổ chức. Ảnh: Forbes

PNJ cũng nhận hai giải thưởng gồm "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2022" do Forbes Việt Nam tổ chức và "Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022" do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Nguyệt Di