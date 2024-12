PMAX nhận 16 giải thưởng marketing trong nước và quốc tế năm 2024

Năm 2024 là cột mốc đại thắng của PMAX với 16 giải thưởng như MMA Smarties, Agency of the Year, Vạn Xuân Award, Meta Reels Award, TikTok Ads Award, Zalo Ads Award.

Trong lĩnh vực digital marketing, PMAX đã xuất sắc giành ba giải thưởng: Digital Agency of the Year (Đơn vị tiếp thị số của năm) tại MMA Smarties Vietnam 2024, Vietnam Digital Innovation Agency (Đơn vị tiên phong sáng tạo số tại Việt Nam) tại Agency of the Year 2024 và Digital Agency của năm (Đơn vị tiếp thị số của năm) tại giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2024.

PMAX chiến thắng hạng mục Digital Agency (Đơn vị tiếp thị số của năm) của Việt Nam năm 2024 tại giải thưởng MMA Smarties. Ảnh: MMA Vietnam

Lĩnh vực thương mại điện tử, giải pháp Integrated Ecom Solution (Thương mại điện tử tích hợp) của đơn vị đã đạt danh hiệu South East Asia E-commerce Agency of the Year (Đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử của năm khu vực Đông Nam Á) tại Agency of the Year 2024. Ở cấp châu Á, PMAX xuất sắc vượt qua các đơn vị khác trong khu vực và Trung Quốc để chiến thắng giải đồng Best Integrated eCommerce Campaign (Chiến dịch thương mại điện tử tích hợp xuất sắc) tại Asia eCommerce Awards 2024 cùng Colgate - Palmolive.

Công ty cũng gặt hái thành công tại MMA Smarties Việt Nam 2024 với giải bạc và giải đồng ở hạng mục Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming (Đổi mới thương mại điện tử tích hợp và Phát trực tiếp). Đặc biệt, chiến dịch Growth Hacking in the Low Season (Đột phá tăng trưởng giữa mùa thấp điểm) cùng TikTok Shop Việt Nam đã mang về giải bạc tại MMA Smarties X Global ở hạng mục Marketing Impact - Instant Impact / Promotion (Tác động tức thời / Khuyến mãi).

Liên quan đến giải pháp Lead Generation (Giải pháp thu hút khách hàng tiềm năng), tại MMA Smarties Vietnam 2024, PMAX chiến thắng thuyết phục khi cùng FE Credit đạt giải bạc cho hạng mục Customer Journey Marketing (Tối ưu hóa trải nghiệm hành trình khách hàng) và giải vàng cho hạng mục Real-Time Marketing (Tiếp thị theo thời gian thực).

PMAX còn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực marketing nói chung tại Campaign Asia Agency of the Year 2024 với 3 hạng mục khác được vinh danh, đó là Southeast Asia Performance Agency of the Year (Đơn vị cung cấp giải pháp tiếp thị hiệu suất của năm khu vực Đông Nam Á); B2C Marketing Agency of the Year (Đơn vị cung cấp giải pháp tiếp thị B2C của năm); Vietnam Independent Agency of the Year (Đơn vị cung cấp giải pháp tiếp thị độc lập của năm tại Việt Nam).

Sự hợp tác với các nền tảng số hàng đầu cũng đem lại kết quả tích cực cho các chiến dịch của khách hàng, được ghi nhận qua các giải thưởng như TikTok Ads Awards 2024 - Best Performance Campaign (Chiến dịch hiệu suất xuất sắc), Meta Reels Awards 2024 - Best of Performance (Chiến dịch hiệu suất xuất sắc) và Zalo Ads - Outstanding Growth Partner (Đối tác tăng trưởng vượt trội).

Nhằm thay đổi cách tiếp cận thông thường của thị trường về việc các giải thưởng có thể "thương mại hoá" mà không dựa trên năng lực thực chiến, các giải thưởng mà PMAX tham gia đều được lựa chọn kỹ lưỡng và trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt bởi hội đồng chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, dựa trên các tiêu chí như khả năng đổi mới sáng tạo, chiến lược kinh doanh hiệu quả, hiệu quả thực thi và tác động tích cực đến ngành marketing.

"Những thành tựu nổi bật trong năm 2024 chính là quả ngọt từ những nỗ lực của đội ngũ 250 nhân sự sáng tạo, góp phần tạo dựng vị thế không chỉ tại Việt Nam mà còn trên trường quốc tế", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

PMAX với định vị Total Performance Marketing (Tiếp thị dựa trên hiệu suất toàn diện), mang đến giải pháp toàn diện kết hợp giữa chiến lược, sáng tạo, công nghệ và dữ liệu để giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả tối đa trong các chiến dịch.

Cụ thể, đơn vị sở hữu hệ thống công nghệ và dữ liệu tiên tiến, giúp giải quyết các "nỗi đau" trong việc lên chiến lược và thực thi các hoạt động marketing của các doanh nghiệp. Nổi bật là công cụ Marketing Mix Modeling (mô hình đo lường và tối ưu hoạt động tiếp thị), công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu, không chỉ giúp tối ưu hóa toàn bộ hoạt động marketing mà còn giả định các kịch bản và dự đoán hiệu quả từng kênh truyền thông. Điều này cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách, nhận diện rõ các kênh mang lại hiệu quả cao để dịch chuyển nguồn lực, mức độ đầu tư giữa các kênh marketing và cải thiện ROI.

Bên cạnh đó, PMAX còn sỡ hữu nền tảng SaaS độc quyền PAXY đã đi vào thực thi và liên tục đầu tư phát triển hơn 6 năm qua. PAXY hỗ trợ toàn diện cho Performance Marketing, từ lập kế hoạch, tối ưu hóa đến báo cáo kết quả chiến dịch, hoạt động dựa trên dữ liệu và thuật toán thông minh.

Trong khi đó, Creative for Performance (tối ưu hình ảnh và nội dung bằng dữ liệu) tập trung cá nhân hóa nội dung và hình ảnh quảng cáo, tạo ra hàng trăm phiên bản tùy chỉnh dựa trên tông màu, nội dung, thiết kế và lời kêu gọi hành động, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, được phát triển và tối ưu trên nền tảng Data & AI.

Giải pháp sáng tạo Creative For Performance từ PMAX. Ảnh: PMAX

Nhờ theo dõi hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực, PMAX linh hoạt điều chỉnh các yếu tố sáng tạo dựa trên phản hồi từ khách hàng, đảm bảo chiến dịch luôn hấp dẫn và tối ưu hóa khả năng tương tác.

Trong năm 2024, PMAX đã phát triển nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường và khách hàng. 4 giải pháp nổi bật gồm giải pháp TikTok toàn diện; mạng lưới đa kênh (Multi-channel networks - MCNs) (Livestream & Influencer); MMM (Marketing Mix Modeling); dịch vụ Tư vấn chiến lược (PMax Consulting)...

Không chỉ sở hữu công nghệ tiên tiến, PMAX còn có đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với hơn 15 năm hoạt động trong ngành marketing, từng cộng tác với các tập đoàn lớn trên toàn cầu. Sự am hiểu về thị trường và xu hướng tiêu dùng đã giúp đội ngũ này xây dựng những chiến lược sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả vào từng chiến dịch, mang lại kết quả bền vững cho khách hàng.

Sự kiện do PMAX tổ chức là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực. Ảnh: PMAX

"PMAX không chỉ là một Total Marketing Solution Agency (Đơn vị cung cấp giải pháp tiếp thị tổng thể) cung cấp giải pháp toàn diện và độc đáo, mà còn là đối tác đáng tin cậy của doanh nghiệp trong việc gia tăng doanh thu, tối ưu chi phí và tạo ra giá trị kinh tế bền vững", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thế Đan