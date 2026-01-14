Play Together VNG hỗ trợ tái thiết lớp học sau thiên tai

Play Together VNG phối hợp quỹ Kiến tạo ước mơ trao 200 triệu đồng hỗ trợ trường học bị lũ lụt, hôm 12/1.

Đại diện game Play Together VNG cùng quỹ Kiến tạo ước mơ (DMF) đã triển khai hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề hồi cuối năm ngoái.

Sau trận lũ lịch sử tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Huế, nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh và giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều trường học gặp khó khăn trong duy trì điều kiện sinh hoạt và học tập an toàn, đặc biệt là bậc mầm non.

Đại diện Play Together VNG, quỹ Kiến tạo ước mơ tại Trường mầm non Hòa Thịnh, chiều 12/1. Ảnh: VNG

Trong bối cảnh đó, việc sớm có thêm nguồn lực hỗ trợ được xem là cần thiết để các trường từng bước ổn định trở lại, bảo đảm môi trường học tập cho học sinh, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương sau thiên tai.

Thông qua quỹ Kiến tạo ước mơ, Play Together VNG đã tài trợ 200 triệu đồng, quy đổi thành trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập và vật liệu xây dựng, để hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Hoạt động trao tặng đầu tiên diễn ra ngày 12/11 tại Trường mầm non Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Phần hỗ trợ còn lại dự kiến sẽ trao cho Trường THCS Nguyễn Du, TP Huế trong thời gian tới.

Trẻ mầm non tại Hòa Thịnh dần trở lại trường học sau thiên tai. Ảnh: VNG

Hoạt động này nhằm duy trì điều kiện dạy và học, hạn chế gián đoạn quá trình học tập của học sinh sau thiên tai. Đại diện Play Together VNG cho biết, tựa game mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực, cùng các đơn vị hỗ trợ các cơ sở giáo dục sớm ổn định trở lại, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập trong môi trường an toàn.

Play Together VNG là game giải trí có nội dung nhẹ nhàng, vui nhộn, hướng đến đối tượng người chơi đa dạng. Bên cạnh trải nghiệm giải trí, game này cũng mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thông qua các hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng.

Quang Anh