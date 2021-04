PJICO triển khai phần mềm bán bảo hiểm qua cửa hàng xăng dầu

Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bảo hiểm bị tác động lớn bởi đại dịch Covid-19, PJICO đã hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 4.146 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với 2019. Doanh thu phí bảo hiểm gốc (chưa bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá Nghị định 67) đạt 3.498 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2019, hoàn thành 121% kế hoạch 2020. Năm 2020 cũng là năm PJICO có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, lợi nhuận trước thuế đạt 217 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,1% so với năm 2019.