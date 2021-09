‘Pitch Perfect’ có bản truyền hình

Loạt phim truyền hình phát triển từ câu chuyện “Pitch Perfect” được đầu tư sản xuất để chiếu độc quyền trên mạng.

Ngày 21/9, Deadline đưa tin series kể về nhân vật Bumper Allen do Adam DeVine đóng. Bối cảnh bắt đầu nhiều năm sau câu chuyện trong bản điện ảnh, Allen đến Đức để xây dựng sự nghiệp âm nhạc khi một ca khúc anh hát trở nên nổi tiếng khắp Berlin.

Trong bản điện ảnh, Bumper Allen chỉ là vai phụ xuất hiện trong hai phần đầu. Anh giữ vai trò trưởng nhóm nam The Treblemakers - đối thủ của các nhân vật chính The Bellas. Một thời gian Allen tách nhóm để hát bè cho ca sĩ John Mayer, trở lại Đại học Barden làm bảo vệ rồi gia nhập bộ tứ The Tonehangers. Chuyện tình cảm giữa anh và Fat Amy (Rebel Wilson) cũng là một trong những điểm gây cười trong phim.

Dự án do Universal Television - thuộc NBCUniversal - sản xuất. Nữ diễn viên Elizabeth Banks - đóng ba phần điện ảnh và đạo diễn Pitch Perfect 2 - làm giám đốc sản xuất cùng Max Handelman, Paul Brooks, Scott Neimeyer và Adam DeVine. Biên kịch là Megan Amram, tác giả của The Good Place và Parks and Recreation. Loạt phim sẽ chiếu trên dịch vụ phát trực tuyến của NBCUniversal là Peacock. Ngày phát hành và dàn diễn viên chưa được công bố.

Trên Variety, Susan Rovner - đại diện NBCUniversal - nói tác phẩm là minh chứng cho thấy hãng có thể mở rộng thư viện nội dung độc quyền. Ê-kíp vào cuộc ngay khi nhìn thấy cơ hội bắt tay cùng Elizabeth Banks và các nhà sản xuất, cảm thấy may mắn vì Adam DeVine đóng chính.

Adam Devine (phải) - vai Bumper Allen và Rebel Wilson đóng Fat Amy trong "Pitch Perfect 2". Ảnh: Universal Pictures

Pitch Perfect là tác phẩm hài nhạc kịch ra mắt năm 2012, kể về nhóm nhạc a cappella toàn nữ The Bellas. Họ phải cạnh tranh nhiều nhóm khác trong trường Đại học Barden để giành giải vô địch quốc gia. Phim thắng lớn phòng vé với doanh thu hơn 115 triệu USD trên kinh phí 17 triệu USD, khiến nhà sản xuất làm thêm hai phần tiếp theo ra mắt năm 2015 và 2017. Đến nay, loạt phim thu về hơn 560 triệu USD toàn cầu. Dàn diễn viên gồm: Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp, Hailee Steinfeld...

Adam Devine sinh năm 1983, là diễn viên hài người Mỹ nổi tiếng với series Workaholics chiếu trên Comedy Central. Ở mảng truyền hình, anh tham gia các show gồm Adam DeVine's House Party, Modern Family và The Righteous Gemstones. Ngoài ra, anh đóng phim điện ảnh Game Over, Man! (2018), Isn’t It Romantic (2019), Jexi (2019), Magic Camp (2020)...

Sơn Phước (Theo Deadline)