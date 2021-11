Pink xin áo đấu Ronaldo tặng trẻ nghèo

MỹCa sĩ Pink viết lên mạng xã hội mong muốn Ronaldo gửi áo đấu của anh tặng trẻ nghèo và được siêu sao bóng đá đồng ý.

Trên Twitter ngày 25/11, Pink viết: "Xin chào Cristiano. Tôi đang tài trợ cho hai bé trong dịp Giáng sinh năm nay. Chúng không muốn gì hơn ngoài chiếc áo thi đấu có chữ ký của cậu. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng tôi quyết tâm biến điều này thành hiện thực. Cậu có thể gửi cho tôi hai chiếc áo và cùng tôi giúp đỡ họ thay đổi cuộc sống theo cách này không? Tôi biết cậu làm những điều tuyệt vời...".

Pink (phải) và Ronado đang gây chú ý trên mạng Twitter sau những chia sẻ tặng áo cho trẻ em nghèo. Ảnh: Twitter Pink - Cristiano Ronaldo

Mong muốn của Pink nhanh chóng được Ronaldo hồi đáp. Anh viết: "Xin chào Pink, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Tôi sẽ gửi một số áo kèm chữ ký tới những đứa trẻ này, không vấn đề gì cả. Cảm ơn chị đã làm điều ý nghĩa".

Nhiều fan của Pink và Ronaldo tán thưởng hành động này. Trên Twitter, họ để lại bình luận nói rằng tấm lòng của hai ngôi sao đáng trân trọng: "Niềm tin không bao giờ là rào cản để trao đi những may mắn", "Pink, tôi yêu con người lẫn âm nhạc của bạn. Cristiano là cầu thủ tuyệt vời. Hành động thể hiện cho tấm lòng của các bạn, hãy nhân rộng nó".

Pink (tên thật: Alecia Beth Moore) sinh năm 1979, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sự nghiệp của cô gắn với những bản hit như All I Know So Far, So What, Who Knew, Just Like a Pill, Just Give Me a Reason... Trong sự nghiệp, Pink từng đoạt ba giải Billboard Awards. Cô có hơn 30 bản hit lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và tám album trong top 10 danh sách Billboard 200 trong 22 năm qua. Ca sĩ còn là một trong 10 nghệ sĩ từng nhận giải Icon Awards.

Pink diễn cùng con gái Pink diễn cùng con gái trên sân khấu Billboard Music Awards 2021. Video: NBC.

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985, hiện chơi cho Manchester United, là đội trưởng tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, từng đoạt năm Quả bóng Vàng năm 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Tân Cao (theo Record)