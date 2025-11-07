Pinetree vào top 10 'Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam'

Chứng khoán Pinetree được vinh danh trong top 10 công ty có "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025" tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, ngày 4/11.

Bảng xếp hạng do Khối nghiên cứu và xếp hạng của VietnamBiz thực hiện, với hỗ trợ kỹ thuật từ CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup. Năm nay, dự án khảo sát hơn 70 công ty chứng khoán và xếp hạng 35 đơn vị dẫn đầu, chiếm khoảng 96% thị phần môi giới.

Sau một năm triển khai, hội đồng giám khảo chọn ra 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất gồm: Pinetree, Mirae Asset (Việt Nam), DNSE, SSI, TCBS, MBS, Rồng Việt, VnDirect, VPBankS và VPS.

10 đơn vị tiêu biểu trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng 35 tổ chức. Ảnh: BTC

Tại sự kiện vinh danh, ban tổ chức cho biết, dự án được thành lập với mục tiêu khuyến khích các công ty chứng khoán nâng cao năng lực cải tiến, đáp ứng và phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư. Do đó, bảng xếp hạng ưu tiên các tính năng phù hợp với nhu cầu người sử dụng như: eKYC, econtract, lệnh điều kiện, sao kê, nạp rút tiền 24/7, liên kết nền tảng, danh mục mẫu, phí giao dịch, lãi vay margin, áp dụng công nghệ hiệu quả trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, giáo dục thị trường, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin, dữ liệu cho nhà đầu tư...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc có mặt trong bảng xếp hạng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Pinetree trong việc phát triển các nền tảng giao dịch số và cải thiện trải nghiệm khách hàng thời gian qua.

Ra đời năm 2019, là thành viên của Hanwha Investment & Securities thuộc Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc), Pinetree theo đuổi mô hình chứng khoán số không chi nhánh, không môi giới, tập trung hoàn toàn vào nền tảng trực tuyến, mô hình còn mới tại Việt Nam thời điểm đó. Doanh nghiệp cũng là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng chính sách miễn phí giao dịch từ thời điểm thành lập.

Theo Pinetree, chiến lược số hóa giúp tối ưu chi phí vận hành và rút ngắn thời gian triển khai sản phẩm mới. Đơn vị ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi sau chưa đầy hai năm hoạt động.

Bên cạnh yếu tố chi phí, Pinetree cho biết đang tập trung nâng cấp hệ thống công nghệ, phát triển core theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, xây dựng hệ sinh thái thông tin và báo cáo phân tích nhằm hỗ trợ nhà đầu tư chủ động ra quyết định theo nhu cầu và khẩu vị rủi ro.

Theo đại diện công ty, việc được xếp hạng trong top 10 công ty có "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025" là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.

Minh Ngọc