Pinaco góp phần đưa kịch truyền thông Anh quốc đến Việt Nam

Vở kịch "Beauty and the Beast - Người đẹp và quái vật" diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) từ 6-8/12 và Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ 13-17/12.

Pinaco là nhà tài trợ chính thức cho sự kiện này. Vở kịch thuộc loại hình kịch nghệ pantomime - loại hình nghệ thuật sân khấu lâu đời, phổ biến ở Anh và Ireland, thường được biểu diễn vào dịp Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên loại hình này vẫn còn khá mới tại Việt Nam.

Buổi công diễn đầu tiên ở Hà Nội ngày 13/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: Pinaco

Theo bà Đỗ Thu Giang - đại diện ban tổ chức cho biết, để đảm bảo tính nguyên bản Anh quốc của thể loại pantomime, họ đã làm việc với các chuyên gia từ nước bạn để đào tạo đội ngũ kỹ thuật Việt Nam về cách vận hành sân khấu, điều chỉnh ánh sáng và quản lý hậu trường. Tất cả các khâu Beauty and the Beast do chuyên gia từ Anh thực hiện.

"Khi đưa những yếu tố nguyên bản của kịch pantomime về Việt Nam, chúng tôi muốn các khán giả, đặc biệt là trẻ em Việt, không chỉ được xem một vở diễn chất lượng quốc tế mà còn cảm nhận thế giới quan và khám phá những điều mới lạ từ nền văn hóa Anh quốc", bà Giang chia sẻ

Đạo diễn của vở kịch là Paul Winterford, nữ chính Charlotte Castle trong vai Belle, Tom Liggins trong vai Quái vật, đặc biệt là Michael Auger - Quán quân Britain's Got Talent 2014 trong vai Gasto. Đạo cụ, thiết bị sân khấu cũng được nhập khẩu nguyên kiện từ Anh nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất với các phiên bản gốc vở diễn.

Nữ chính Charlotte Castle trong vai Belle và Michael Auger – Quán quân Britain's Got Talent 2014 trong vai Gaston. Ảnh: Pinaco

Lần đầu được tiếp cận loại hình nghệ thuật này, Nhật Anh (học sinh lớp 5, TP HCM), cho biết thích vở kịch này bởi diễn viên diễn vui và thật như trong truyện em đã đọc. "Con thích nhất đoạn Belle nói chuyện với Quái vật. Ngoài ra, ở phần giao lưu, con được trả lời câu hỏi của cô Belle, cô rất gần gũi và thân thiện", Nhật Anh nói.

Không chỉ thu hút các em nhỏ, nhiều khán giả lớn tuổi tại TP HCM cũng tỏ ra hào hứng khi vở kịch pantomime xuất hiện trên sân khấu. Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên khi từng nhân vật xuất hiện. Việt Nhật (31 tuổi), xem vở diễn hôm 7/12 cho biết, gia đình thấy vở kịch trên một ứng dụng nên đã lựa chọn vì thấy tên khá kinh điển. "Đúng như kỳ vọng, vở kịch đã đưa gia đình tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặc biệt là cách dàn dựng sân khấu, cách diễn của diễn viên. Khá chuyên nghiệp và cảm xúc", Việt Anh cho hay.

Theo ban tổ chức, các vở kịch pantomime không chỉ là một hoạt động giải trí. Đây là nét văn hóa các được gia đình Anh chờ đợi mỗi năm. Điều đặc biệt làm nên sức hút của pantomime là sự tương tác trực tiếp giữa diễn viên và khán giả.

Khán giả hưởng ứng thể loại kịch mới. Ảnh: Pinaco

Là nhà tài trợ chính vở diễn, đại diện công ty cổ phần Pin ắc quy miền Nam (Pinaco), kỳ vọng Beauty and the Beast trở thành món quà tinh thần, khơi dậy niềm đam mê và kết nối khán giả Việt Nam với các sản phẩm nghệ thuật quốc tế. Đồng thời thông qua sự kiện, hương hiệu này cũng muốn tăng sự tin cậy đối với các đối tác nước ngoài.

"Chúng tôi tin với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng và có tên tuổi tại Anh quốc sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ, bổ ích và đầy tính văn hóa với các khán giả trong dịp cuối năm, nhất là các học sinh và gia đình có con nhỏ"

Pinaco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh pin-ắc quy với nhiều thương hiệu như ắc quy Đồng Nai, pin Con ó, Eagle. Doanh nghiệp được vinh danh là "Thương hiệu quốc gia" từ năm 2012 đến nay và được người tiêu dùng bình chọn "Hàng Việt Nam chất lượng cao" suốt 28 năm.

Sau gần 50 xây dựng và phát triển, sản phẩm Pinaco đã xuất khẩu đến 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(Nguồn: Pinaco)