Pin nhiệt công suất 100 MWh

MỹHệ thống pin nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời do Rondo Energy phát triển có thể cung cấp nhiệt và hơi áp suất cao liên tục cho các nhà máy.

Hệ thống pin nhiệt của Rondo Energy chỉ sử dụng vật liệu đơn giản là gạch và dây điện. Ảnh: Rondo Energy

Electrek hôm 16/10 đưa tin hệ thống pin nhiệt công nghiệp lớn nhất thế giới của công ty Rondo Energy bắt đầu hoạt động thương mại tại nhà máy Holmes Western Oil tại California. Sử dụng hoàn toàn năng lượng từ cụm pin mặt trời tại chỗ, hệ thống cung cấp nhiệt và hơi áp suất cao liên tục cho nhà máy, chứng minh năng lượng tái tạo có thể vận hành trực tiếp công nghiệp nặng.

Vào ban ngày, cụm pin mặt trời sạc đầy năng lượng cho pin nhiệt Rondo và bộ pin lưu trữ nhiệt 24/7. Sau 10 tuần hoạt động liên tục, Rondo cho biết hệ thống đáp ứng mọi mục tiêu kỹ thuật, đạt hiệu suất sạc và xả trên 97%, hoạt động ở nhiệt độ trên 1.000 độ C. Bộ pin 100 MWh cung cấp lượng nhiệt tương đương hệ thống sưởi của 10.000 hộ gia đình. Hoạt động song song cùng với lò hơi đốt gas, pin nhiệt Rondo cung cấp hơi nước thông qua cùng cơ sở hạ tầng mà không cần sửa đổi.

Sản xuất nhiệt cho sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 25% lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Từ lò nung xi măng đến nhà máy hóa chất, những quá trình này đều dựa vào nguồn nhiệt độ cao đến từ nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ pin nhiệt của Rondo cung cấp một lựa chọn thay thế đơn giản để giảm lượng khí thải chứa carbon.

Khác với lò hơi điện hoặc bơm nhiệt đòi hỏi cung cấp điện đều đặn, pin nhiệt Rondo chỉ cần 6 giờ để sạc đầy từ năng lượng mặt trời mỗi ngày. Hệ thống dựa vào vật liệu thông thường là gạch và dây điện để lưu trữ năng lượng, giúp loại bỏ nhu cầu dùng khoáng chất hiếm, tránh nguy cơ hỏa hoạn và ngăn chặn rò rỉ chất độc. Pin nhiệt Rondo có thể cung cấp hơi ở áp suất trên 100 bar và lắp đặt bên cạnh thiết bị công nghiệp có sẵn.

Công ty Rondo đang triển khai nhiều dự án tương tự ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia, khẳng định công nghệ pin của họ có thể mở rộng quy mô nhanh chóng nhờ các bộ phận có sẵn và dễ sử dụng.

