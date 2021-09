Pin iPhone 13 Pro kém iPhone 13

iPhone 13 Pro trang bị hơn màn hình 120 Hz nhưng dung lượng pin 3.125 mAh kém so với 3.240 mAh của iPhone 13.

Model Dung lượng Wh Dung lượng mAh Dung lượng tăng so với phiên bản 2020 iPhone 13 mini 9,34 2.438 9% iPhone 13 12,41 3.240 15% iPhone 13 Pro 11,97 3.125 11% iPhone 13 Pro Max 16,75 4.373 18,5%

Không được Apple công bố chi tiết nhưng một báo cáo trên 9to5mac đã tiết lộ các con số cụ thể của từng mẫu iPhone mới ra mắt đầu tháng này. Trong đó, tất cả đều tăng so với phiên bản tương ứng năm 2020 từ 9 đến 18,5%.

Đáng chú ý nhất là việc iPhone 13 và 13 Pro không còn cùng thông số về pin bên cạnh việc khác biệt cả về tần số quét màn hình. Trước đó, iPhone 12 và 12 Pro có cùng dung lượng 2.815 mAh và iPhone 11 là 3.110 mAh. Có dung lượng thấp hơn nhưng iPhone 13 Pro lại có màn hình 120 Hz, gây lo ngại tiêu thụ nhiều pin hơn so với màn hình thường trên iPhone 13.

iPhone 13 Pro Max là phiên bản có nâng cấp pin lớn nhất, tăng 18,5 % so với iPhone 12 Pro Max. Tuy nhiên, con số 4.374 mAh vẫn kém hơn hầu hết các điện thoại Android hiện nay với dung lượng từ 4.500 đến 6.000 mAh. Nhờ hệ điều hành iOS tối ưu tiêu thụ điện năng và đồng bộ về phần cứng, các máy iPhone vẫn cho hiệu quả sử dụng pin tốt hơn so với điện thoại Android.

iPhone 13 Pro có dung lượng pin ít hơn iPhone 13. Ảnh: Verge

Theo giới thiệu của Apple, iPhone 13 có thời lượng pin dài hơn 2,5 tiếng so với iPhone 12, trong khi phiên bản mini có pin lâu hơn 1,5 tiếng. Với iPhone 13 Pro, thời lượng pin lâu hơn 1,5 tiếng so với 12 Pro trong khi 13 Pro Max nhiều hơn 2,5 tiếng so với 12 Pro Max.

Apple cho đặt hàng iPhone 13 từ cuối tuần trước tại một số thị trường. Hàng chính hãng dự kiến về Việt Nam vào cuối tháng 10 với giá khởi điểm từ 21,9 triệu đồng cho iPhone 13 mini. Bản cao cấp nhất là iPhone 13 Pro Max, bộ nhớ trong 1 TB có giá 49,9 triệu đồng.

Hoài Anh