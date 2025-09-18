Pin cũ của hãng này dùng cho xe điện của hãng khác

Pin xe điện cũ thuộc tập đoàn Stellantis có sứ mệnh mới khi cung cấp năng lượng cho dòng xe điện đặc biệt do hãng Italdesign thiết kế.

Việc tìm kiếm vai trò mới cho pin ôtô đã qua sử dụng đang ngày càng trở thành trọng tâm trong ngành công nghiệp, và Stellantis tìm thấy một ứng dụng đặc biệt lấy con người làm trọng tâm. Thay vì để những bộ pin xe điện hết hạn sử dụng nằm im lìm, công ty đang tái sử dụng chúng cho các giải pháp di chuyển ngoài xe hơi truyền thống.

Một trong những ví dụ thú vị nhất là sự hợp tác với startup Avathor - công ty đã phát triển một chiếc xe điện nhỏ gọn được thiết kế riêng cho người dùng xe lăn và người có khả năng di chuyển hạn chế. Một điểm thú vị khác trong câu chuyện này là bản thân chiếc xe được thiết kế bởi Italdesign - thương hiệu thuộc hãng mẹ Audi, một phần của tập đoàn Volkswagen (VW).

Mẫu xe lăn Avathor do Italdesign thiết kế, dùng pin cũ từ xe điện thuộc tập đoàn Stellantis. Ảnh: Avathor

Sự hợp tác gián tiếp và có phần bất thường này giữa Stellantis và VW có thể bắt nguồn từ việc cả Avathor và Italdesign đều có trụ sở tại Turin, Italy. Thành phố này cũng là một trung tâm quan trọng của Stellantis, nơi đặt nhà máy Mirafiori và là trụ sở chính của Stellantis tại châu Âu.

Quá trình này bắt đầu bằng việc các thương hiệu của Stellantis thu thập pin từ những chiếc xe điện đã ngừng sản xuất. Những bộ pin này được chuyển đến Turin, nơi SUSTAINera, chi nhánh kinh tế tuần hoàn của Stellantis, tập trung vào việc kéo dài tính hữu dụng và giảm thiểu chất thải. Sau đó, Intent S.r.l., một đối tác địa phương, sẽ tháo rời các mô-đun 15 kWh, đóng gói lại để phục vụ cho các nhiệm vụ mới.

Đối với Avathor One, các mô-đun được cấu hình lại thành pin 1,4 kWh hoặc pin 2,8 kWh, cho phép di chuyển tối đa 50 km giữa các lần sạc với tốc độ tối đa giới hạn ở 10 km/h.

Avathor One ra mắt vào đầu năm nay dựa trên concept WheeM-i 2019 mang phong cách tương lai của Italdesign. Xe có dốc sau dành cho xe lăn, ghế dài có thể kéo ra và cần điều khiển.

Với chiều dài chỉ 1.486 mm, chiếc xe điện này trang bị các tính năng giống ôtô như đèn pha LED, camera chiếu hậu và cảm biến tránh va chạm có khả năng nhận diện cả chướng ngại vật và người đi bộ. Xe có thể vượt qua độ dốc lên đến 20% và leo bậc thang cao tới 8 cm.

Theo công ty, mục tiêu là ra mắt Avathor tại Italy vào cuối năm nay, sau đó là Tây Ban Nha vào năm 2026 và các thị trường khác vào năm 2027.

Ngoài dự án Avathor, Stellantis SUSTAINera cũng đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích và các nhà tích hợp pin. Một ví dụ là hệ thống ENEL X Pioneer, nơi lưu trữ năng lượng tái tạo tại sân bay Fiumicino ở Rome và dự kiến cắt giảm 16.000 tấn khí thải CO2 trong 10 năm.

Tất nhiên, Stellantis không phải là nhà sản xuất ôtô duy nhất tích cực tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn với pin tái sử dụng. Các thương hiệu khác như Nissan, Renault, BMW, Kia, Geely, Jaguar, Toyota, Honda, Skoda và Audi đều đã tham gia vào các dự án tương tự.

Mỹ Anh (theo Carscoops)