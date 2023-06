Piers Morgan: 'Messi từ bỏ bóng đá đỉnh cao trước Ronaldo 3 năm'

MC Piers Morgan, người thực hiện cuộc phỏng vấn tranh cãi của Cristiano Ronaldo, mỉa mai việc Lionel Messi gia nhập Inter Miami thay vì tiếp tục thi đấu ở châu Âu.

"Vậy là Messi từ bỏ bóng đá đỉnh cao ở tuổi 35, sớm hơn Ronaldo ba năm", Morgan viết trên Twitter. "Có lẽ, bây giờ chúng ta sẽ đọc/nghe tất cả những bài viết chế giễu, lên án của các nhà báo/chuyên gia thể thao như họ từng làm với Ronaldo, phải không? (Cảnh báo: chúng ta sẽ không làm vậy)".

Nhận xét của Morgan lập tức bị phản ứng. Một CĐV bình luận dưới bài đăng của MC người Anh: "Messi đã hoàn thành bóng đá khi vô địch World Cup 2022 vào tháng 12, Morgan à!". Còn người khác viết: "Messi sẽ bước sang tuổi 36 trong hai tuần nữa, và đã giành mọi danh hiệu. Messi là nhà vô địch thế giới".

Ronaldo và Messi (quần áo đen) trong trận giao hữu ở Saudi Arabia hồi đầu năm 2023. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 7/6 Inter Miami đăng tải đoạn video như một động thái công bố hợp đồng với Messi, đồng thời ngôi sao Argentina xác nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ Diario Sport rằng anh sẽ đến giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), dù bản thân rất muốn trở lại Barca.

Ở tuổi 35, đây là lần đầu tiên Messi rời châu Âu - nơi anh thi đấu cho hai đội bóng hàng đầu là Barca rồi PSG, ghi tổng cộng 704 bàn, 303 kiến tạo qua 853 trận, đoạt 37 danh hiệu cùng kỷ lục bảy Quả Bóng Vàng. Ở độ tuổi này, Ronaldo vẫn thi đấu đỉnh cao cho Juventus mùa 2020-2021. Khi đó, anh ghi 36 và kiến tạo bốn bàn qua 44 trận, gồm việc đoạt Vua phá lưới Serie A. Một năm sau, Ronaldo còn trở lại Man Utd. Dù đội bóng không thành công, cá nhân tiền đạo Bồ Đào Nha vẫn gây ấn tượng với 24 bàn qua 38 trận. Sang mùa 2022-2023, anh không được tân HLV Erik ten Hag trọng dụng, ít được đá chính nên chỉ ghi ba bàn qua 16 trận, trước khi chia tay bóng đá châu Âu ở tuổi 37.

Piers Morgan, sinh năm 1965, là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Morgan hâm mộ Arsenal, từng cộng tác với nhiều tờ báo như The Sun, News of the World hay Daily Mirror trước khi bắt đầu chuyến sang mảng truyền hình, và hiện có một mục riêng trên báo New York Post và The Sun.

Hồi tháng 11/2022, Morgan thực hiện cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Ronaldo, nơi anh khẳng định không nhận được sự tôn trọng của HLV Ten Hag và cảm giác bị Man Utd phản bội. Hệ quả của hành động này là chủ sân Old Trafford chấm dứt sớm hợp đồng sớm nửa năm, khiến ngôi sao Bồ Đào Nha phải sang Saudi Arabia thi đấu cho CLB Al Nassr.

Hồng Duy