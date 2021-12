Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion khai trương đồng loạt 10 chi nhánh

Hệ thống giày Tây Việt Nam bứt phá trên nền tảng E-commerce và khai trương liên tiếp 10 chi nhánh tại các tỉnh thành trọng điểm toàn quốc.

Trở thành điểm sáng vượt dịch thành công trong ngành bán lẻ thời trang cao cấp tại Việt Nam, tập đoàn thời trang Pháp - Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion là một trong số ít nhãn hàng khai trương hàng loạt chi nhánh và ra mắt đồng thời các bộ sưu tập sản phẩm mới như giày tây All About Dress Shoes; giày casual Styling Your Casual; giày nữ New For Spring. Bên cạnh đó là bộ sưu tập thời trang công sở cao cấp Oscar Fashion gồm áo sơ mi, áo polo, quần tây, túi xách và các sản phẩm phụ kiện thời trang da, đáp ứng kịp thời sự khan hiếm nguồn sản phẩm mới lạ trong thời điểm hầu hết thương hiệu thời trang trên thị trường đang tạm hoãn và e dè trước việc ra mắt các bộ sưu tập mới và mở rộng quy mô.

Lễ khai trương chi nhánh Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion tại TP HCM.

Ông Phạm Minh Thắng - Tổng giám đốc điều hành thương hiệu chia sẻ: "Thị trường Việt Nam có tốc độ bao phủ vaccine hàng đầu trên thế giới và khả năng phục hồi kinh tế nhanh sau đại dịch. Chúng tôi cũng như những doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam đều đặt niềm tin vào sự phát triển của thị trường này". Cũng theo ông Thắng, với tầm nhìn xoay chuyển nguy cơ thành cơ hội và sự đe dọa từ biến chủng Covid-19 mới - Omicron, những diễn biến phức tạp trong nền kinh tế cùng sự trầm lắng của thị trường hiện tại cũng là một lợi thế để chuỗi thương hiệu phát triển bứt phá hơn.

Không gian mua sắm hiện đại, sang trọng cùng các dòng sản phẩm da thật cao cấp.

Trong giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Pierre Cardin & Oscar Fashion tiếp tục khai trương hàng loạt chi nhánh mới, ra mắt nhiều bộ sưu tập không chỉ cập nhật xu hướng thời trang công sở trên thế giới mà còn hướng đến đáp ứng những mối quan tâm về chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững của khách hàng sau thời điểm đại dịch. Sự phục hồi mạnh mẽ sau Covid-19 và tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam đã khiến tập đoàn Pierre Cardin Paris ủng hộ và hỗ trợ kế hoạch khai trương đồng loạt 10 chi nhánh mới, tiếp nối chuỗi khai trương 6 chi nhánh trong nửa đầu năm 2021.

Không gian mua sắm mở từ Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion tại trung tâm thương mại Hà Nội.

Với tốc độ mở rộng liên tục trong thời điểm hiện tại, Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion dự kiến sẽ phủ rộng khắp 62 tỉnh thành trên toàn quốc trong năm 2022, khẳng định vị thế đứng đầu tại thị trường Việt Nam và tiếp bước chinh phục thị trường quốc tế với mô hình phát triển đã thành công tại Việt Nam.

Khai trương cửa hàng Pierre Cardin Shoes & Oscar Fashion tại Vincom Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhãn hàng định hướng liên tục nâng cao trải nghiệm và chăm sóc hàng triệu khách hàng thân thiết mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, thương hiệu thời trang này hiện diện trên hầu hết nền tảng thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam như Lazada, Tiki, Shopee... cũng như các kênh mua sắm trực tuyến của thương hiệu với nhiều chương trình ưu đãi cùng những trải nghiệm ngày càng phong phú và đa dạng.

