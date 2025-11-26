Pierre Cardin lần đầu tổ chức cuộc thi thiết kế tại Việt Nam

Pierre Cardin phối hợp với Công ty An Phước tổ chức Pierre Cardin Young Designers Award 2025, cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế dành cho sinh viên và các nhà thiết kế trẻ.

Vòng sơ tuyển diễn ra từ tháng 7/2025, thu hút hàng trăm thí sinh đến từ nhiều trường đại học và học viện thiết kế như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, RMIT, Đại học Hoa Sen, Văn Lang và Học viện Thiết kế Thời trang FACE... Phần lớn thí sinh là sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp, chưa có thương hiệu cá nhân, mong muốn có cơ hội cọ xát trong một sân chơi thiết kế mang tầm quốc tế.

Ông Rodrigo Basilicati Cardin hướng dẫn các thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi tổ chức ở Hàn Quốc. Ảnh: BTC

Sau quá trình tuyển chọn, 32 thí sinh xuất sắc đã được chọn vào vòng chung kết, diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM. Quá trình đánh giá có sự tham gia trực tiếp của ông Rodrigo Basilicati Cardin, Tổng giám đốc thương hiệu Pierre Cardin, đồng thời là cháu trai và người kế nhiệm cố nhà thiết kế Pierre Cardin.

Giải thưởng cao nhất gồm 90 triệu đồng tiền mặt và suất thực tập ba tháng tại trụ sở La Maison Pierre Cardin (Paris, Pháp). Trong thời gian này, người chiến thắng sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp cùng đội ngũ thiết kế quốc tế, tiếp cận quy trình sáng tạo chuyên nghiệp và phát triển tư duy thẩm mỹ trong môi trường thời trang cao cấp. Nếu thể hiện tốt, thí sinh có thể được xem xét trở thành cộng sự chính thức của thương hiệu.

Theo đại diện Pierre Cardin, việc đưa cuộc thi đến Việt Nam là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động tại thị trường châu Á, khu vực đang nổi lên như nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành thời trang và lực lượng thiết kế trẻ.

Trước đó, chương trình đã được tổ chức tại nhiều quốc gia như Pháp, Hy Lạp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil, Đài Loan và Israel. Riêng tại Việt Nam, thương hiệu đã có sự hiện diện lâu dài và bền vững thông qua Công ty An Phước, đối tác độc quyền trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thời trang nam trong suốt 28 năm qua. Nhờ mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Pierre Cardin đã xây dựng uy tín thương hiệu, tạo dựng được sức ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam.

Các thí sinh giành chiến thắng chung cuộc tại vòng chung kết ở Đài Loan. Ảnh: BTC

Cuộc thi tạo cơ hội cho các thí sinh là sinh viên, nhà thiết kế trẻ được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành thời trang Việt Nam. Bên cạnh đêm chung kết Pierre Cardin Young Designers Award 2025, Pierre Cardin và An Phước còn đồng hành tổ chức các sự kiện như: ra mắt bộ sưu tập An Phước Conscious Traveler (30/11), và Pierre Cardin Fashion Show 2025 (1/12), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thương hiệu Pierre Cardin trên toàn cầu.

Chuỗi hoạt động này thể hiện định hướng toàn cầu của Pierre Cardin trong việc tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo của thời trang cao cấp. Đây đồng thời là cơ hội để thúc đẩy đào tạo, kết nối chuyên môn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đam mê lĩnh vực thời trang và sáng tạo. Thông qua An Phước, thương hiệu kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và khẳng định vị thế của thời trang cao cấp tại khu vực.

An Phước - Pierre Cardin là hệ thống cửa hàng thuộc Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước, đơn vị sở hữu và vận hành thương hiệu thời trang An Phước đồng thời là đối tác độc quyền của Pierre Cardin Paris tại Việt Nam từ năm 1997. Hiện doanh nghiệp vận hành hơn 180 cửa hàng, 11 nhà máy sản xuất cùng gần 5.000 nhân sự trên toàn quốc, nhiều năm liền được vinh danh "Thương hiệu quốc gia".

(Nguồn: An Phước - Pierre Cardin)