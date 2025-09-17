Pickleball thế giới quy tụ tại Đà Nẵng

MB Vietnam Cup - chặng thứ 5 thuộc hệ thống giải pickleball PPA Tour Asia - được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 4/10, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn.

PPA Tour Asia là phiên bản châu Á của PPA Tour - sân chơi đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của môn pickleball. PPA Tour Asia hiện do UPA Asia điều hành, đã khởi động từ đầu tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open tại Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) và TP HCM (Việt Nam).

Ben Johns hiện là vận động viên số 1 thế giới trong làng pickleball.

Giải đầu tiên của hệ thống PPA Tour Asia ở cấp độ Cup, Vietnam Cup 2025, sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn & Làng Thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng) từ ngày 30/9 đến 4/10. Giải có tổng giá trị giải thưởng 150.000 USD.

Vietnam Cup 2025 dự kiến quy tụ hơn 120 VĐV chuyên nghiệp và 1.000 VĐV phong trào trong và ngoài nước thi đấu các nội dung đơn và đôi. Ban tổ chức cho biết đến lúc này đã có nhiều ngôi sao lớn đăng ký tham dự như Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong...

Điểm số từ các giải đấu hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào một bảng xếp hạng riêng - nơi các VĐV cạnh tranh cho danh hiệu số một châu lục. Theo UPA Asia - đơn vị tổ chức giải, cấu trúc giải này mang đến cơ hội tham dự tối đa cho các VĐV, thông qua đó khuếch trương sức ảnh hưởng của bộ môn tại các quốc gia khu vực.

Vài năm gần đây, nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này. Chỉ tính riêng trong năm 2024, UPA cho biết pickleball Việt Nam đã tăng trưởng hơn 152%, với hơn 16 triệu người chơi thường xuyên ra sân.

Vietnam Cup 2025 là giải đấu thứ 4 thuộc hệ thống PPA Tour Asia được trình chiếu độc quyền trên FPT Play. Trước đó, đơn vị đã phát sóng các chặng Hong Kong Open (21-24/8), Sansan Fukuoka Open (26-31/8) và MB Vietnam Open (4-7/9).

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trở thành nhà tài trợ Danh xưng của giải, sau lễ ký kết hợp tác chiến lược với UPA Asia tại Hà Nội chiều 17/9.

Quang Dũng