Piastri thắng ngược, giúp McLaren vượt Red Bull

AzerbaijanChiến thắng của Oscar trên đường đua Baku tối Chủ Nhật 15/9 góp phần giúp đội McLaren vượt mặt trên Red Bull trên bảng điểm tập thể sau Grand Prix Azerbaijan.

Đồng đội Lando Norris của Piastri cũng đạt kết quả ấn tượng khi mạnh mẽ đánh bại nhà ĐKVĐ Max Verstappen ở những vòng cuối dù chỉ xuất phát thứ 15.

Với kết quả này, trong khi McLaren nhảy vọt qua Red Bull lên dẫn đầu bảng điểm đội đua, Norris cũng có thêm hy vọng lật đổ Verstappen ở cuộc đua vô địch cá nhân. Cách biệt giữa hai người giờ chỉ còn 59 điểm, và mùa giải vẫn còn tới 7 chặng cùng 206 điểm tối đa mà một tay đua có thể giành được.

Piastri trên chiếc MCL38 khi về nhất Grand Prix Azerbaijan ngày 15/9. Ảnh: AP

Chặng đua cuối trên đất châu Âu của F1 2024 kết thúc dưới trạng thái xe an toàn ảo do va chạm giữa Sergio Perez (Red Bull) và Carlos Sainz (Ferrari) tại vòng áp chót. Hai chiếc xe đụng độ trên đoạn đường thẳng giữa Turn 2 và Turn 3 khi đang cạnh tranh nhau vị trí trong top 3. Với việc cả hai xe của Perez và Sainz đều phải bỏ cuộc đã vô tình giúp McLaren tạo được khoảng cách 20 điểm với Red Bull trên bảng xếp hạng cá nhân.

Trái ngược với niềm vui của nhà McLaren, dù đã có một chặng đua khá ấn tượng, Ferrari không thể vui với kết quả cuối cùng. Charles Leclerc một lần nữa không thể giành chiến thắng tại Baku, dù giành pole - lần thứ tư liên tiếp - của Grand Prix Azerbaijan. Lợi thế xuất phát đầu không thể giúp tay đua người Monaco về nhất, dù các đối thủ đáng gờm như Norris, Verstappen đều xuất phát ở nhóm giữa.

Piastri không thể sớm tấn công ở Leclerc ngay khi xuất phát do tay đua của Ferrari xuất phát hoàn hảo và nhanh chóng bứt đi. Piastri thì chịu áp lực mạnh từ Perez và Sainz từ phía sau. Đến vòng 15, khi tay đua McLaren về pit thay lốp trước đối thủ, khoảng cách giữa hai tay đua đã là 6 giây, và Leclerc ngỡ sẽ dễ dàng thắng tại Baku.

Ferrari tỉnh táo khi gọi Leclerc về thay lốp ngay sau đối thủ 1 vòng để tránh bị Piastri nhảy cóc. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang lốp cứng, chiếc SF-24 bỗng tỏ ra kém cỏi về mặt tốc độ so với chiếc MCL38. Khoảng cách giữa hai xe nhanh chóng được thu hẹp. Đến vòng 19, Piastri chỉ còn kém đối thủ chưa đầy 1 giây. Lợi thế tốc độ cùng sự hỗ trợ của cánh gió DRS giúp tay đua McLaren dễ dàng vượt Leclerc ngay tại Turn 1 ở vòng 20.

Leclerc trên chiếc SF-24 ở Grand Prix Azerbaijan ngày 15/9. Ảnh: AP

Sau chặng đua, Leclerc giải thích: "McLaren chạy với setup mức lực nén thấp hơn, và chúng tôi lại sử dụng setup mức lực nén xuống cao hơn một chút. Nên rõ ràng là họ rất mạnh ở các đoạn đường thẳng, đó là yếu tố quyết định khiến tôi thua cuộc đua".

Leclerc thừa nhận anh đã "thiếu quyết liệt khi phòng thủ" lúc bị Piastri vượt . "Khi Oscar vượt, tôi không quá quyết liệt và cũng không hề lo lắng. Tôi nghĩ mình sẽ bám sát anh ấy và vượt qua anh ấy một lần nữa khi lốp xe đạt đến nhiệt độ tối ưu. Nhưng cơ hội đó không bao giờ xuất hiện nữa. Họ quá nhanh trên đường thẳng. Đó là một sai lầm nhưng rất đau đớn".

Từ thời điểm này, dù tụt lại sau Piastri, Leclerc vẫn bám sát Piastri, trong khi ở phía sau, Perez vẫn lăm le tấn công để giành vị trí thứ nhì. Nhưng vì đường đua trên phố Baku chật hẹp, chiếc SF-24 không tìm được cơ hội tấn công chiếc MCL38 đang rất ổn định về mặt tấn công, dù bám sát ngay sau. Những nỗ lực tấn công chớp nhoáng tại cuối đoạn đường thẳng chính sớm bị Piastri đánh bại.

Đến gần cuối, Leclerc gặp vấn đề ở lốp sau nên dần giảm tốc độ, và bị Piastri bỏ xa. Lúc này, Perez và Sainz ở phía sau liên tiếp áp sát để tìm cách vượt lên. Kịch tính bắt đầu tại vòng 50 khi Perez tấn công, nhưng Leclerc khép góc kịp thời để phòng thủ. Cùng lúc, ở phía sau, người đồng đội Sainz cũng tận dụng cơ hội để đè mặt và vượt Perez.

Khi chạy qua Turn 2, Perez chiếm được làn đường thuận lợi hơn, nên bắt đầu có lợi thế để bứt tốc vượt qua Sainz trên đoạn đường thẳng. Tuy nhiên khi tới gần Turn 3, Sainz đánh lái nhẹ sang trái để vào cua, nhưng Perez không tránh khiến bánh trước bên phải của chiếc RB20 va phải bánh sau bên trái của chiếc SF-24.

Va chạm giữa Sergio Perez với Carlos Sainz Va chạm giữa Sergio Perez với Carlos Sainz.

Pha va chạm dẫn tới Sainz mất lái và tiếp tục lao sang trái, ép chiếc RB20 thẳng vào tường chắn bên đường. Sau chặng đua, cả hai tay lái đều được các trọng tài gọi lên giải trình về pha va chạm. Các trọng tài sau khi xem xét đã thông báo pha va chạm chỉ là tai nạn đơn thuần và không tay đua nào bị xử phạt.

Hai xe hư hỏng nặng, trạng thái xe an toàn ảo được thiết lập để đảm bảo an toàn. Hàng loạt tay đua ở phía sau nghiễm nhiên vượt lên và có thêm điểm. Trong khi đó, Verstappen mất cơ hội lập fastest-lap do tốc độ bị kiềm chế ở những vòng cuối cùng. Cùng thời điểm vụ va chạm xảy ra, do đã tạo được khoảng cách an toàn với Fernando Alonso ở phía sau, Red Bull gọi tay đua người Hà Lan về pit để thay lốp hòng kiếm thêm 1 điểm bằng cách lập fastest-lap.

Norris chạy trước Verstappen trên đường đua F1 Baku ngày 15/9. Ảnh: AP

Thất bại trong việc kiếm thêm 1 điểm từ chính tay Norris khiến Red Bull và Verstappen tiếp tục có một chặng đua buồn. Verstappen xuất phát trước Norris chín bậc, nhưng dễ dàng bị đối thủ vượt qua ở cuối cuộc đua. Dù không có vị trí xuất phát thuận lợi, việc xuất phát với lốp cứng và về thay lốp muộn giúp Norris bứt tốc quyết liệt ở những vòng cuối và liên tục thu hẹp khoảng cách với Verstappen rồi vượt lên để về đích trước đối thủ.

Kết quả cuộc đua chính thức Grand Prix Azerbaijan

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Oscar Piastri McLaren 2 1 1 phút 47,060 giây 1 giờ 32 phút 58,007 giây 25 2 Charles Leclerc Ferrari 1 1 1:47,067 +10,910 giây 18 3 George Russell Mercedes 5 1 1:46,628 +31,328 15 4 Lando Norris McLaren 15 1 1:45,255 +36,143 13 5 Max Verstappen Red Bull 6 2 1:46,798 +67,098 10 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 1 1:47,057 +85,468 8 7 Alexander Albon Williams 9 1 1:46,947 +87,396 6 8 Franco Colapinto Williams 8 1 1:47,274 +89,541 4 9 Lewis Hamilton Mercedes 19 1 1:47,236 +92,401 2 10 Oliver Bearman Haas 10 1 1:47,048 +93,127 1 11 Nico Hulkenberg Haas 12 1 1:47,691 +93,465 12 Pierre Gasly Alpine 18 1 1:48,018 +117,189 13 Daniel Ricciardo RB 14 1 1:48,380 +146,907 14 Zhou Guanyu Sauber 17 1 1:47,644 +148,841 15 Esteban Ocon Alpine 20 1 1:48,418 +1 vòng 16 Valtteri Bottas Sauber 16 1 1:47,013 +1 vòng 17 Sergio Perez Red Bull 4 1 1:46,866 Bỏ dở cuộc đua 18 Carlos Sainz Jnr Ferrari 3 1 1:48,148 Bỏ dở cuộc đua 19 Lance Stroll Aston Martin 13 2 1:50,887 Bỏ dở cuộc đua 20 Yuki Tsunoda RB 11 2 1:47,060 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 45,255 giây do Lando Norris (McLaren) lập tại vòng 42.

Bảng điểm tay đua sau 17 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần nhất chặng Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 7 313 2 Lando Norris McLaren 2 254 3 Charles Leclerc Ferrari 2 235 4 Oscar Piastri McLaren 2 222 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1 184 6 Lewis Hamilton Mercedes 2 166 7 George Russell Mercedes 1 143 8 Sergio Perez Red Bull 143 9 Fernando Alonso Aston Martin 58 10 Lance Stroll Aston Martin 24 11 Nico Hulkenberg Haas 22 12 Yuki Tsunoda RB 22 13 Alexander Albon Williams 12 14 Daniel Ricciardo RB 12 15 Pierre Gasly Alpine 8 16 Oliver Bearman Ferrari 7 17 Kevin Magnussen Haas 6 18 Esteban Ocon Alpine 5 19 Franco Colapinto Williams 4 20 Valtteri Bottas Sauber 21 Logan Sargeant Williams 22 Zhou Guanyu Sauber

Bảng điểm đội đua sau 17 chặng

Thứ tự Đội Số lần nhất chặng Điểm 1 McLaren 4 476 2 Red Bull 7 456 3 Ferrari 3 425 4 Mercedes 3 309 5 Aston Martin 82 6 RB 34 7 Haas 29 8 Williams 16 9 Alpine 13 10 Sauber

Minh Phương