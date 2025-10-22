Piaget ra mắt đồng hồ lam ngọc phong cách hoài cổ

Bộ sưu tập nữ trang cao cấp mới nhất của Piaget mang tên "Timeless Turquoise" với điểm nhấn là lam ngọc - loại đá quý có màu sắc rạng rỡ nhưng khó chế tác vì độ cứng tương đối "mong manh", ngay cả so với thủy tinh.
Trong lịch sử, đá Turquoise được yêu thích vì màu xanh lam nổi bật, gợi nhắc về bờ biển Riviera nước Pháp. Người Ai Cập cổ đại tin rằng Turquoise nắm giữ sức mạnh tái tạo và chữa lành, trong khi người Aztec gọi nó là "hòn đá của thần linh."
Người mẫu, nghệ sĩ và DJ người Mỹ Ella Richards trong những thiết kế mới từ bộ sưu tập "Timeless Turquoise".
Điểm nhấn trung tâm của bộ sưu tập là mẫu đồng hồ trang sức Sixtie nổi bật với những đường nét điêu khắc thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển. Đây là những đặc trưng tôn vinh tinh thần tự do, sáng tạo - cốt lõi định hình nên Piaget từ những năm 1960.
Mặt số được chế tác từ đá Turquoise mang sắc xanh cùng đai kính được xử lý bằng kỹ thuật chạm gờ nổi. Chiếc đồng hồ này gợi nhớ về mẫu đồng hồ Andy Warhol có mặt số màn hình TV trứ danh - cũng được sáng tạo bởi chính thương hiệu Thụy Sĩ.
Ở phiên bản lam ngọc, mặt số hình thang của Sixtie kết hợp cùng dây đeo jubilee bằng vàng. Thiết kế này tạo nên một chiếc đồng hồ vừa là một món trang sức quý giá.
Thiết kế hình thang thuôn dần của mặt số mẫu Sixtie mới cũng gợi nhắc về bộ sưu tập thế kỷ 21 - một cột mốc kim hoàn năm 1969 của Piaget. Nhà thiết kế Jean-Claude Gueit khi đó đã dẫn dắt đội ngũ sáng tạo xóa nhòa ranh giới giữa chế tác đồng hồ và thời trang, tái định hình đồng hồ thành những hình thức điêu khắc kim hoàn, bao gồm vòng tay cuff hở rộng và mẫu dây chuyền dài phối mặt số đồng hồ Swinging Sautoir.
Dây chuyền đồng hồ Swinging Sautoir chảy dài như dòng thác vàng, khẳng định triết lý thiết kế của Piaget vừa là nhà chế tác đồng hồ gạo cội, vừa là nghệ nhân kim hoàn.
Bộ sưu tập Timeless Turquoise được Piaget kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật chế tác đá quý - thứ giúp thương hiệu Thụy Sĩ giữ vững vị thế đặc biệt trong ngành đồng hồ cao cấp.
Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty quốc tế Tam Sơn.
Yên Chi
Ảnh: Tam Sơn
Piaget Hà Nội:
61 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00
Tel: 024 3934 7666
Hotline: 0962 980 039
Email: piaget.hn@tamsonfashion.com
Piaget TP HCM:
L1-12 & L2-05, TTTM Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00
Tel: 028 3535 6723 / 028 3535 6725
Email: piaget.hcm@tamsonfashion.com