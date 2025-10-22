Piaget ra mắt đồng hồ lam ngọc phong cách hoài cổ

Bộ sưu tập nữ trang cao cấp mới nhất của Piaget mang tên "Timeless Turquoise" với điểm nhấn là lam ngọc - loại đá quý có màu sắc rạng rỡ nhưng khó chế tác vì độ cứng tương đối "mong manh", ngay cả so với thủy tinh.

Trong lịch sử, đá Turquoise được yêu thích vì màu xanh lam nổi bật, gợi nhắc về bờ biển Riviera nước Pháp. Người Ai Cập cổ đại tin rằng Turquoise nắm giữ sức mạnh tái tạo và chữa lành, trong khi người Aztec gọi nó là "hòn đá của thần linh."