Piaget ra mắt bộ trang sức 'House of Gold' mùa lễ hội

Bộ sưu tập trang sức "House of Gold" của Piaget đề cao tài năng của nghệ nhân khi chế tác bằng nguyên liệu vàng. Điều này cũng định hình bản sắc và di sản sáng tạo của thương hiệu. Piaget khai thác sâu cấu trúc vật lý của trang sức, kết hợp cơ chế xoay đặc trưng cùng bề mặt vàng được xử lý thủ công.
Trong ảnh là Ella Richards, người mẫu thời trang quốc tế, xuất hiện với các thiết kế trang sức mới nhất của thương hiệu, gắn với di sản chế tác vàng của các nhà kim hoàn từ thập niên 1950.
Đại sứ thương hiệu, diễn viên Hà Quốc Jun Ji-hyun (Gianna Jun), đeo mẫu dây chuyền từ bộ sưu tập mới. Với Piaget, vàng được chế tác thành các thiết kế trang sức mang dấu ấn thương hiệu, thông qua tay nghề của nghệ nhân và tư duy sáng tạo. Nếu thiếu yếu tố này, vàng chỉ mang giá trị vật chất thuần túy.
Các thiết kế trong "House of Gold" được phát triển trên nền tảng những dòng nữ trang biểu tượng như Possession - bộ sưu tập ra đời vào năm 1990 với ý tưởng “biến” vàng trở thành chất liệu xa xỉ thường nhật, thông qua những món trang sức tinh xảo hàng ngày.
Thông qua dòng Possession, Piaget làm mới thói quen đeo trang sức hàng ngày của phụ nữ từ thập niên 1990, đưa các thiết kế mang tính cá nhân trở thành một phần của phong cách sống, thay vì chỉ là món trang sức dành cho những dịp đặc biệt.
Trong số các kỹ thuật chế tác vàng tiêu biểu của Piaget, với hơn 1.000 kỹ thuật được ghi nhận trong kho lưu trữ, họa tiết "decor palace" (cung điện) được xem là dấu ấn đặc trưng. Họa tiết này lần đầu xuất hiện năm 1961, lấy cảm hứng từ kỹ thuật khắc guilloché trong chế tác đồng hồ.
Decor Palace được chạm khắc thủ công, tạo bề mặt vàng có chiều sâu và cấu trúc rõ nét. Ở các mẫu mặt dây chuyền cỡ trung, thương hiệu tạo sự tương phản giữa vàng đánh bóng hoặc đính kim cương với bề mặt Decor Palace, kết nối bằng vòng nối đính kim cương.
Tâm điểm của bộ sưu tập là mẫu dây chuyền Extraleganza, kết hợp giữa đường nét thanh lịch và phong cách chế tác cầu kỳ. Thiết kế sử dụng khoảng 8 carat kim cương, sắp đặt trên cấu trúc gồm các phiến médaille (miếng kim loại hình tròn hoặc bầu dục, lấy cảm hứng từ huy chương) liên kết bằng chuỗi xích được hoàn thiện thủ công.
Hải My
Ảnh: Piaget
Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
- Piaget Hà Nội: 61 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (sẽ mở cửa trở lại vào tháng 1/2026).
Giờ mở cửa: 9h30 - 19h.
Tel: 024 3934 7666.
Hotline: 0962 980 039.
Email: piaget.hn@tamsonfashion.com.
- Piaget TP HCM: L1-12 & L2-05, Trung Tâm Thương mại Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10h – 21h.
Tel: 028 3535 6723 - 028 3535 6725.
Email: piaget.hcm@tamsonfashion.com.