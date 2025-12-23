Piaget ra mắt bộ trang sức 'House of Gold' mùa lễ hội

Bộ sưu tập trang sức "House of Gold" của Piaget đề cao tài năng của nghệ nhân khi chế tác bằng nguyên liệu vàng. Điều này cũng định hình bản sắc và di sản sáng tạo của thương hiệu. Piaget khai thác sâu cấu trúc vật lý của trang sức, kết hợp cơ chế xoay đặc trưng cùng bề mặt vàng được xử lý thủ công.

Trong ảnh là Ella Richards, người mẫu thời trang quốc tế, xuất hiện với các thiết kế trang sức mới nhất của thương hiệu, gắn với di sản chế tác vàng của các nhà kim hoàn từ thập niên 1950.