Pi Group phát triển mô hình đô thị số tại Picity

Pi Group ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành và trải nghiệm sống tại Picity, hướng đến không gian an cư thông minh, bền vững, tiệm cận tiêu chuẩn đô thị quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh công nghệ và dữ liệu đang định hình lại nhiều lĩnh vực, bất động sản cũng bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Trên thế giới, tại các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản, mô hình đô thị số đã trở thành chuẩn mực phát triển mới. Bên cạnh hỗ trợ quản lý, công nghệ còn được tích hợp sâu vào đời sống, từ quy hoạch, vận hành tiện ích đến dịch vụ cá nhân hóa.

Phối cảnh dự án Picity Sky Park tại nút giao quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Pi Group

Ở Việt Nam, Pi Group đưa mô hình này vào thực tế thông qua mô hình đô thị số Picity, đây là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp đối với xu hướng đô thị tương lai. Thay vì chỉ tập trung phát triển không gian vật lý, doanh nghiệp định hướng xây dựng trải nghiệm sống toàn diện, trong đó cư dân được trao quyền chủ động nhờ công nghệ.

"Triết lý này cho thấy tầm nhìn dài hạn và khả năng dự báo xu thế, khi giá trị cốt lõi của bất động sản hiện đại không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở trải nghiệm số hóa, sự kết nối thông minh và tiện ích đồng bộ cho cư dân", đại diện nói.

Mô hình đô thị số Picity tạo lợi thế cạnh tranh bền vững với không gian sống tiện nghi, an toàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhà đầu tư. Nếu Picity thể hiện định hướng dài hạn, thì SkyZen, phân khu cao cấp thuộc Picity Sky Park là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa mô hình này trong thực tế. SkyZen được phát triển như hệ sinh thái sống thông minh, nơi công nghệ, tiện ích và cộng đồng cư dân gắn kết trong một trải nghiệm thống nhất, xuyên suốt.

Phân khu SkyZen trong tổ hợp đô thị số Picity Sky Park thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: Pi Group

Cốt lõi của mô hình đô thị số nằm ở việc trao quyền cho cư dân. Thông qua ứng dụng Pi Care, người dân có thể thanh toán, đặt lịch tiện ích, phản hồi dịch vụ, thậm chí tham gia thương mại điện tử hoặc tích điểm cộng đồng. Pi Group đánh giá, tiện nghi không chỉ đến từ bộ máy vận hành, mà từ nền tảng công nghệ thông minh giúp nâng cao trải nghiệm, tối ưu chi phí cho toàn bộ cư dân.

Bên trong mỗi căn hộ, hệ thống smarthome biến không gian sống thành trung tâm điều khiển cá nhân, nơi ánh sáng, nhiệt độ hay thiết bị điện được tự động điều chỉnh theo ý muốn chủ nhà, mang lại sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng. Ở quy mô toàn khu, AI Camera và Face ID tạo thành "vành đai an ninh số" đa lớp, trong khi smart parking và thang máy Otis Compass 360 giúp tối ưu hóa di chuyển, giúp tiết kiệm tối đa thời gian.

Mỗi chi tiết trong SkyZen không là tiện ích đơn lẻ, mà là thành phần cấu trúc của đô thị số toàn diện, nơi dữ liệu, tự động hóa và trải nghiệm người dùng cùng kết hợp hài hòa. Bên cạnh nền tảng công nghệ, chủ đầu tư còn đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng sống cho cư dân thông qua hệ tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao đạt chuẩn quốc tế. Tại SkyZen, triết lý "all in one" - tất cả trong một, được hiện thực hóa với 65 tiện ích chuẩn resort 5 sao quy hoạch đa tầng, mang đến chu trình sống khép kín từ làm việc, thư giãn đến chăm sóc sức khỏe.

Khu đô thị có hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng ở độ cao 155 m, Sky lounge (phòng chờ, quán bar ngoài trời), rạp chiếu phim ngoài trời hay phòng tập Technogym - Pilates, Golf 3D, khu vui chơi tương tác công nghệ cho trẻ em... Những tiện ích này thể hiện sự giao thoa giữa nghỉ dưỡng và đô thị hiện đại.

Hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng với tầm nhìn panorama tại SkyZen. Ảnh: Pi Group

Để đảm bảo tiêu chuẩn đồng bộ, Pi Group hợp tác các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hafele, LG, Grohe, Otis, Osram hay ABB... trong thiết bị và công nghệ bàn giao. Mỗi chi tiết nội thất, mỗi thiết bị vận hành đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn toàn cầu, mang đến sự an tâm và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân.

Theo chủ đầu tư, sự đầu tư đồng bộ và tiêu chuẩn hóa từ hạ tầng, tiện ích đến thương hiệu đã góp phần nâng cao chất lượng cho mô hình đô thị số Picity. SkyZen nói riêng và Picity nói chung được định vị như không gian sống hiện đại, hướng đến chuẩn mực cao cấp mới, nơi mỗi khoảnh khắc gắn liền với trải nghiệm trọn vẹn của phong cách sống tương lai.

