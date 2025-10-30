Pi Group hợp tác quốc tế phát triển mô hình đô thị số Picity

Pi Group bắt tay các đối tác công nghệ, thiết bị quốc tế, công bố kế hoạch phát triển mô hình đô thị số Picity, hướng tới hệ sinh thái vận hành số lấy cư dân làm trung tâm.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 28/10 tại khách sạn Hilton TP HCM, quy tụ hơn 200 khách mời, gồm đại diện các đối tác chiến lược toàn cầu trong các lĩnh vực cung ứng kỹ thuật, thiết bị, công nghệ và hơn 40 đại lý phân phối.

Pi Group cho biết, quá trình chuyển đổi số với các công nghệ lõi như 5.0, IoT, AI, Blockchain đang từng bước tái định nghĩa tiêu chuẩn của không gian sống đô thị. "Tương lai bất động sản sẽ gắn liền với hệ sinh thái số và nền tảng công nghệ, chứ không dừng lại ở các yếu tố truyền thống như vị trí địa lý hay chất lượng xây dựng vật lý", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đại diện Pi Group và các đối tác chiến lược tại lễ ký kết. Ảnh: Pi Group

Theo đó, doanh nghiệp tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình đô thị số Picity. Mục tiêu là xây dựng nền tảng quản lý vận hành đồng bộ, tích hợp công nghệ đồng bộ, thay vì các tiện ích đơn lẻ.

Mô hình đô thị số Picity lấy cư dân làm trung tâm và dựa trên 3 trụ cột. Một là, quản lý toàn diện bằng công nghệ AI – IoT – Blockchain thông qua ứng dụng Pi Care do Pi Group nghiên cứu phát triển. Hai là, quy hoạch và đầu tư hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. Cuối cùng, mô hình sử dụng đồng bộ thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa chiến lược, Pi Group kết hợp cùng Otis - tập đoàn thang máy hơn 170 năm phát triển đến từ Mỹ và hiện diện tại hơn 200 quốc gia. Giải pháp của Otis được ứng dụng tại các công trình như Tháp Eiffel, tòa nhà Burj Khalifa hay tòa nhà Bitexco...

Pi Group ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn thang máy Otis. Ảnh: Pi Group

Dịp này, doanh nghiệp cũng bắt tay thương hiệu ABB (Thụy Sĩ) và Osram (Đức), nhằm hoàn thiện hệ sinh thái điện và chiếu sáng thông minh.

Trong đó, ABB giải quyết bài toán an toàn năng lượng, còn Osram tập trung vào khía cạnh sức khỏe của cư dân với giải pháp chiếu sáng thông minh "Human Centric Lighting - Ánh sáng lấy con người làm trung tâm". Theo đơn vị, công nghệ này có khả năng điều chỉnh quang phổ, mô phỏng ánh sáng tự nhiên, giúp ổn định nhịp sinh học, bảo vệ thị lực.

Pi Group ký kết hợp tác chiến lược với thương hiệu ABB. Ảnh: Pi Group

Bên cạnh hạ tầng công nghệ vận hành thông minh, Pi Group đầu tư hệ thống thiết bị nội thất đồng bộ nhằm bảo chứng chất lượng hoàn thiện cho mô hình đô thị số Picity. Nổi bật là việc hợp tác cùng thương hiệu thiết bị vệ sinh Grohe (Đức), Adel (Mỹ) - khóa điện tử ứng dụng công nghệ sinh trắc học và AI. Góp mặt trong hệ sinh thái này còn có Imudex (Đức) - thương hiệu giải pháp smarthome và tự động hóa từ châu Âu.

Sự cộng hưởng từ các thương hiệu toàn cầu góp phần khẳng định cam kết của Pi Group trong việc xây dựng tiêu chuẩn sống quốc tế, đề cao sự tiện nghi tại các dự án thuộc mô hình đô thị số Picity. Để tăng trải nghiệm cho cư dân, doanh nghiệp cũng hợp tác với Keenon Robotics, triển khai robot dịch vụ hỗ trợ vận chuyển và giao nhận nội khu.

Toàn cảnh lễ ký kết với các đối tác chiến lược của Pi Group. Ảnh: Pi Group

Cùng ngày, Pi Group công bố hệ thống hơn 40 đại lý phân phối tham gia đồng hành triển khai mô hình đô thị số Picity. Doanh nghiệp kỳ vọng mạng lưới đối tác và phân phối sẽ giúp chuẩn hóa chất lượng vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian đưa giải pháp vào thực tế dự án.

Song Anh