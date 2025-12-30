Pi Group cất nóc dự án Picity Sky Park

Picity Sky Park quy hoạch trên quỹ đất 10.611 m2 với ba block cao 21-40 tầng, cung ứng hơn 1.500 căn hộ và 22 căn shophouse, được tích hợp AI trong vận hành.

Tập đoàn Pi Group cùng tổng thầu Decofi tổ chức lễ cất nóc dự án ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng, ngày 28/12. Theo đại diện nhà phát triển, việc hoàn tất thi công phần thô đúng kế hoạch là bước ngoặt để dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào đầu năm 2027.

Picity Sky Park được phát triển theo định hướng ứng dụng công nghệ vào không gian ở, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm sinh hoạt của cư dân. Dự án tập trung giải quyết các nhu cầu thực tế trong đời sống đô thị thông qua các giải pháp quản lý thông minh và cá nhân hóa.

Đại diện Pi Group và Tổng thầu Decofi thực hiện nghi thức cất nóc dự án Picity Sky Park. Ảnh: Pi Group

Dự án được khởi công từ đầu năm 2024, ghi nhận tiến độ thi công ổn định tại khu vực trung tâm phát triển mới của TP HCM. Chủ đầu tư nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực chất, việc duy trì nhịp độ xây dựng liên tục được xem là yếu tố tạo niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư.

Picity Sky Park được quy hoạch trên quỹ đất 10.611 m2 với ba block cao 21-40 tầng, cung ứng hơn 1.500 căn hộ và 22 căn shophouse. Từng không gian sống tại dự án được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và công năng sử dụng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt cho những gia đình đa thế hệ trong cộng đồng văn minh, hiện đại.

Công trình thi công dự án. Ảnh: Pi Group

Từ giữa tháng 11/2025, Pi Group hoàn thiện và mở cửa căn hộ mẫu để khách hàng tham quan. Việc này giúp người mua trực tiếp đánh giá thiết kế, vật liệu và tiêu chuẩn bàn giao trước khi đưa ra quyết định, đồng thời thể hiện tiến độ thực tế của dự án.

Picity Sky Park tích hợp các giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, bao gồm hệ thống AI, IoT, Blockchain, nhằm hỗ trợ kiểm soát an ninh, quản lý tiện ích và tối ưu trải nghiệm sử dụng. Dự án sử dụng các vật liệu bàn giao từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu như: thang máy Otis, thiết bị điện ABB, thiết bị vệ sinh Grohe hay thiết bị bếp Teka...

Lễ cất nóc dự án Picity Sky Park. Ảnh: Pi Group

Song song với hạ tầng căn hộ, dự án bố trí hệ sinh thái hơn 50 tiện ích nội khu chuẩn resort 5 sao, tạo không gian nghỉ dưỡng tại gia. Các tiện ích này giúp cư dân tái tạo và cân bằng năng lượng sau giờ làm việc, đồng thời tận hưởng trọn vẹn những phút giây gắn kết bên gia đình.

Đại diện Pi Group cho biết, lễ cất nóc Picity Sky Park đánh dấu việc hoàn thiện phần kết cấu chính của dự án, đồng thời cho thấy định hướng phát triển các mô hình khu ở gắn với công nghệ và quản trị hiện đại. Sự kiện cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình triển khai dự án theo kế hoạch đã công bố. Theo định hướng dài hạn, Pi Group cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có quy hoạch rõ ràng, tiến độ minh bạch và giá trị sử dụng lâu dài. Dự án được kỳ vọng đóng góp vào quá trình phát triển đô thị tại khu vực cửa ngõ TP HCM, đồng thời đáp ứng nhu cầu về không gian sống ngày càng đa dạng của người dân đô thị.

Hoàng Đan