Pi Group bàn giao chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Picity High Park

TP HCMPi Group bàn giao chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân Picity High Park từ 18/11, đánh dấu bước tiến về pháp lý dự án và cam kết đồng hành cùng khách hàng.

Hơn 100 giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ tháp C5 Picity High Park được trao cho cư dân trong đợt bàn giao đầu. Pi Group cho biết sẽ tiếp tục triển khai các đợt kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký và dự kiến hoàn tất việc bàn giao giấy chứng nhận cho các căn hộ còn lại trong tháng 12 năm nay.

"Chúng tôi xem pháp lý là tiêu chí cốt lõi. Đây không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cam kết về trách nhiệm, chuẩn mực của Pi Group", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Đại diện Pi Group trao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân Picity High Park. Ảnh: Pi Group

Là dự án đầu tay của doanh nghiệp, Picity High Park được xem như dấu mốc chiến lược của Pi Group. Công trình có quy mô 8,6 ha, được triển khai trong giai đoạn thị trường gặp nhiều biến động nhưng vẫn hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 23%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Picity High Park hướng đến phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Ảnh: Pi Group

Hệ thống tiện ích nội khu gồm hồ bơi dài 50 m, đường chạy bộ khoảng 3 km, các khu vui chơi và không gian học tập cho trẻ em. Việc đầu tư hạ tầng và dịch vụ theo hướng nghỉ dưỡng góp phần hình thành một khu dân cư ổn định với khoảng 10.000 người sinh sống. Nhiều mô hình thương mại như bán lẻ, ẩm thực, giáo dục xuất hiện tại khu vực shophouse, đáp ứng nhu cầu trong nội khu và thu hút khách thuê dài hạn.

Đại diện Pi Group cho biết, dự án ghi nhận biên độ tăng giá 50-60% kể từ thời điểm mở bán. Đây được xem là nền tảng để gia tăng giá trị khai thác cho chủ sở hữu.

Dự án Picity Sky Park do Pi Group phát triển theo mô hình đô thị số ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Pi Group

Song song việc vận hành Picity High Park, Pi Group cho biết đang phát triển mô hình "đô thị số Picity" dựa trên các ứng dụng AI, IoT cho quản lý vận hành và hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, Picity Sky Park trên trục Phạm Văn Đồng là dự án tiếp theo, thi công theo tiến độ, dự kiến cất nóc trước Tết Nguyên đán và bàn giao vào quý IV/2026.

Song Anh