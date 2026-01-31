Phút nghẹt thở gắp chiếc kim 3 cm găm chặt đường thở bé trai

TP HCMCây kim 3 cm bất ngờ tụt sâu vào phế quản sau nhịp bóp bóng khiến mọi nỗ lực gắp thông thường đều bế tắc, các bác sĩ quyết định dùng "thòng lọng" tim mạch để tóm gọn dị vật cứu bé trai 13 tháng tuổi.

Ngày 31/1, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi từ Cà Mau nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, mạch nhanh do hóc kim cúc. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị dị vật lòng phế quản giờ thứ 8, lập tức hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh, hội chẩn liên chuyên khoa Hô hấp - Tai Mũi Họng để nội soi gắp dị vật.

Quá trình nội soi gặp nhiều thử thách cam go, ông Tiến kể. Khi đưa ống soi mềm vào kiểm tra, bác sĩ phát hiện dị vật là thanh kim loại nằm ở phế quản gốc trái, đầu nhọn hướng lên ngay ngã ba khí phế quản. Trong khi thủ thuật, bé bị tụt SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) nên êkíp phải tạm ngưng để bóp bóng thông khí.

Tuy nhiên, sau khi thông khí, cây kim đã tụt sâu hơn xuống phế quản gốc trái, đầu nhọn ghim chặt vào thành sau, sát ngay ngã ba đường thở. Các bác sĩ đã dùng kềm cá sấu - dụng cụ gắp dị vật thông thường - để kẹp đẩy dị vật xuống hoặc kéo lên nhưng đều thất bại..

"Ca thủ thuật thực sự hồi hộp 'nghẹt thở', tình thế ngàn cân treo sợi tóc vì nếu cố thao tác mạnh, đầu kim sắc nhọn có nguy cơ đâm xuyên gây tổn thương phế quản, phổi mạch máu, gây biến chứng khôn lường", bác sĩ Tiến nói.

Trước tình huống này, kíp Hô hấp đã hội chẩn khẩn với kíp Thông tim can thiệp mạch máu. Các bác sĩ quyết định sử dụng Snare - một loại thòng lọng chuyên dụng thường dùng trong can thiệp tim mạch để bắt các thiết bị lạc trong mạch máu.

Dưới sự hỗ trợ hô hấp liên tục, dụng cụ Snare được luồn qua nội khí quản tiếp cận dị vật. Các sợi thòng lọng khéo léo "bắt" được mũi kim, siết chặt và kéo ngược cây kim vào giấu trong lòng ống nội khí quản. Sau đó, bác sĩ rút cùng lúc cả ống nội khí quản và cây kim ra ngoài. Kỹ thuật này giúp đầu nhọn của kim không tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc, tránh gây trầy xước hay rách đường thở trên đường kéo ra.

Dị vật được gắp ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau ca thủ thuật, kiểm tra lại cho thấy đường thở của bé thông thoáng, không còn dị vật, niêm mạc chỉ trầy xước nhẹ. Bé hết khó thở, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu trở về bình thường. Kể lại tình huống tai nạn, người nhà cho biết trước đó bé đang chơi cùng chị gái 11 tuổi thì bất ngờ ho sặc sụa, tím tái. Chị gái thấy bé có cầm một cây kim cúc (loại kim ghim có đầu nhựa tròn) nên nghi ngờ hóc dị vật, đưa đến viện.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi tiếp xúc hoặc chơi các đồ vật sắc nhọn, kích thước nhỏ (như kim, pin, hạt, đồ chơi nhỏ...). Ở độ tuổi này, trẻ rất hay tò mò và bỏ vật lạ vào miệng, dễ dẫn đến hóc dị vật đường thở, gây tắc nghẽn hô hấp và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Lê Phương