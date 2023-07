Phút mất lý trí của người chồng bị vợ từ chối ngủ chung

Nghệ AnBị cáo Võ Văn Nghĩa nói không định đoạt mạng bà Nguyễn Thị Liên song việc vợ dứt khoát không chịu ngủ chung phòng khiến ông bức xúc, mất kiềm chế.

"Chuyện sinh hoạt vợ chồng đáng lẽ đóng cửa bảo nhau, song phút mất bình tĩnh của tôi giờ đây trở thành chuyện đàm tiếu của thiên hạ, phải trả giá đắt khi đứng tại đây", ông Nghĩa, 58 tuổi nói và bày tỏ ân hận đã gây ra cái chết cho vợ Nguyễn Thị Liên, 54 tuổi, suốt phiên xử mở tại TAND tỉnh Nghệ An hôm 21/7.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, do mâu thuẫn, vợ chồng ông ngủ riêng. Khuya 3/3, đi tập thể dục về, ông vào phòng của vợ làm hòa, nói "bỏ qua mọi việc mà sống cho con cháu vui". Bà Liên không đồng ý, đáp: "Tôi với ông không còn gì nữa cả, sang phòng khác mà ngủ"...

Nhà chức trách cáo buộc, nằm nghĩ lời nói của vợ, ông Nghĩa bực tức, cầm dao sang phòng tìm bà Liên đâm 13 nhát khiến tử vong.

Bị cáo Nghĩa tại phiên xét xử hôm 21/7. Ảnh: Hùng Lê

Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn xét xử, ông Nghĩa cúi đầu, mắt hơi nhắm lại, khai hàng chục năm chung sống, thỉnh thoảng vợ chồng mâu thuẫn vì không cùng quan điểm sống song chưa lần nào ngủ riêng lâu như vậy. Là người nóng tính, mỗi lần "cơm không lành, canh chẳng ngọt", ông to tiếng trách móc vợ con. Thường không ai nói gì nên ông đi ngủ hoặc ra khỏi nhà vài tiếng, các khúc mắc sau đó tự hóa giải.

Hôm gây án, ông Nghĩa thấy các con đã đi nghỉ nên chủ động vào hàn gắn tình cảm với vợ sau hơn ba tháng không gần gũi. Sau vài câu đối đáp, bà Liên nhất quyết từ chối. Ông Nghĩa mặt tối sầm lại, lớn tiếng "vậy thì biết tay tao"...

Theo ông Nghĩa, nếu vợ nói nhẹ nhàng hơn, bảo "để suy nghĩ", ông chắc không "tăng xông" đến vậy. Tuy nhiên trong lúc đối đáp, bà Liên "có vẻ thách thức", kèm theo đó những câu nói khó nghe như "thà ngủ với loài vật chứ không ngủ với chồng", khiến ông thấy bị xúc phạm.

"Con trai thấy tôi truy đuổi, tấn công vợ đã chạy theo bảo: Bố điên à. Tôi nói đang điên đây", ông Nghĩa khai và biện hộ lúc gây án đã mất lý trí, không ý thức được đang nghĩ và làm gì.

Chủ tọa cho rằng không thể lấy lý do bực tức vì bị vợ từ chối ngủ chung phòng mà nhẫn tâm đâm nhiều nhát đến vậy. Nếu mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, không thể hàn gắn thì ly hôn cũng là cách giải thoát cho nhau.

Ông Nghĩa khai không có ý định sẽ đoạt mạng vợ vì lý do "lãng xẹt" này, dù đôi lúc vợ chồng cũng đôi co, thách thức nhau khi to tiếng. Hôm đó, cơn giận đã lấn án hết lý trí của ông. "Mấy tháng qua ngồi trong trại giam, tôi chỉ biết khóc, không còn lời nào có thể biện minh", bị cáo nói.

Tại phiên toà, em gái của bà Liên cho biết, trước khi mất khoảng một tuần, chị gái tâm sự "không còn tình cảm với chồng nữa". Vợ chồng mâu thuẫn khó hàn gắn, không chung giường đã lâu.

"Chị tôi nói Nghĩa nóng tính, gia trưởng và hay chơi bài bạc, tiền làm ra không đưa về cho vợ. Tôi động viên cái gì bỏ qua được thì nên nhịn vì con nhưng không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy", bà nói.

Ông Nghĩa cúi đầu, im lặng trong lúc nghe những lời này từ em vợ.

Đại diện bị hại trình bày tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Phút mất lý trí của ông Nghĩa khiến hai con phải sống trong khổ tâm, dằn vặt. Người con cả 31 tuổi nói chứng kiến cảnh mẹ bị đâm, bố đi tù, hơn 4 tháng qua, anh nhiều đêm ngủ không tròn giấc vì ám ảnh. "Đáng lẽ chúng tôi nên tìm hiểu gãy gọn sự việc, khuyên bố mẹ nhiều hơn nữa. Đây là bài học lớn cho tôi cũng như một số người trong việc xử lý các mâu thuẫn nhỏ nhặt của người thân", anh nói tại phiên toà.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này ông Nghĩa "thật đáng trách". Là người chồng, người cha đáng lẽ bị cáo là tấm gương cho con cháu song ông hành xử ngược lại, gây thất vọng.

Công tố viên nói câu chuyện tương tự như thế này trong xã hội không hiếm, vì thế mong các cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn không nên nóng giận và ứng xử tiêu cực để rồi phải hối tiếc.

HĐXX nhận định, ông Nghĩa đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, song được hưởng một số tình tiết khoan hồng như ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận bản án 19 năm tù về tội Giết người, ông Nghĩa đứng im vài giây. Bước theo cảnh sát rời phòng xét xử, trông thấy các con ôm mặt gục đầu xuống bàn, ông bật khóc.

Đức Hùng