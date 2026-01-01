Phút đập cửa thoát thân của người sống sót vụ nổ ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ

Clavier, 16 tuổi, phải đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài sau vụ nổ và đám cháy khiến hàng chục người chết ở quán bar tại Crans-Montana.

"Tình hình quán bar khi đó hoàn toàn hỗn loạn", Axel Clavier, thiếu niên 16 tuổi đến từ Paris, cho biết hôm nay khi kể về vụ nổ và đám cháy tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana của Thụy Sĩ trước đó một ngày.

Clavier là một trong những người sống sót trong sự việc. Một người bạn của cậu đã chết, trong khi hai hoặc ba người vẫn mất tích.

Clavier không chứng kiến thời điểm vụ nổ xảy ra, nhưng cậu thấy các nhân viên phục vụ mang đến những chai sâm panh gắn pháo sáng. Cậu cảm thấy ngạt thở và ban đầu trốn sau một cái bàn, sau đó chạy lên tầng và cố dùng bàn để đập vỡ cửa sổ bằng kính mica. Cửa sổ bung khỏi khung, nhờ đó Clavier thoát ra ngoài.

Người dân đặt nến và hoa tưởng niệm gần quán bar ở Crans-Montana, Thụy Sĩ ngày 1/1. Ảnh: AFP

Cậu bị mất áo khoác, giày, điện thoại và thẻ ngân hàng trong lúc thoát thân. "Nó chỉ là vật ngoài thân thôi. Cháu đã sống sót nhưng thực sự bị sốc", Clavier cho hay.

Một người đàn ông tả cảnh mọi người đập vỡ cửa kính để thoát khỏi đám cháy, nhiều người bị thương nặng. Hàng loạt phụ huynh hoảng loạn chạy đến hiện trường để xem con cái họ có mắc kẹt bên trong hay không.

Người đàn ông này cũng chứng kiến khoảng 20 người chen chúc nhau để thoát khỏi đám cháy, so sánh cảnh này với phim kinh dị.

Samuel Rapp, nam thanh niên có mặt tại một nhà hàng gần quán Le Constellation, cũng nhớ lại khung cảnh kinh hoàng. "Rất nhiều người ở lối vào đang cố chạy ra. Nơi đó chật kín, tất cả đều giẫm đạp lên nhau để tìm cách thoát thân. Rất nhiều người la hét khi cố thoát ra ngoài và tôi thấy nhiều người nằm trên sàn", Rapp cho hay.

Anh chứng kiến một người phủ áo khoác lên mặt nạn nhân và rất nhiều người bị cháy tóc. "Một số người không còn quần áo", anh nói.

Khi được hỏi những ai có mặt tại quán bar khi xảy ra vụ nổ, Rapp nói "mọi người trên thế giới đều đến đây", trong đó có công dân Anh, Hà Lan và từ khắp mọi vùng ở Thụy Sĩ. "Họ trong độ tuổi 16-18. Thật khủng khiếp", anh nói thêm.

Biên tập viên Jason Farrell của Sky News, đang có mặt tại hiện trường, cho biết những người mà anh đã trò chuyện đều bị sang chấn tâm lý bởi thảm kịch. "Đó thực sự là cú sốc đối với người dân Crans-Montana. Vẫn còn nhiều người chưa hết bàng hoàng", Farrell cho hay.

Leon Christe, làm việc ở Crans-Montana, là một trong những người đầu tiên đến hiện trường và đã cố sơ cứu càng nhiều người càng tốt. "Tình hình rất hỗn loạn và đau lòng. Khắp nơi đều có người trẻ cần giúp đỡ, một số người bị cháy quần áo. Thật là trải nghiệm kinh hoàng", Christe cho hay.

Nổ lớn gây nhiều thương vong ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ Quán bar ở Thụy Sĩ bốc cháy sau vụ nổ ngày 1/1. Video: X/@StrandenOSINT

Vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn xảy ra đêm 31/12/2025 khi hơn 100 người đang tập trung đón năm mới tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết hàng chục người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, phần lớn bị thương nặng. Bộ Ngoại giao Italy, nước có 16 công dân mất tích trong vụ cháy, dẫn nguồn tin cảnh sát Thụy Sĩ nói rằng ít nhất 40 trường hợp đã chết.

Giới chức Thụy Sĩ đánh giá đây là sự cố và loại bỏ khả năng quán bar bị tấn công. Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, trong khi truyền thông địa phương cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ pháo hoa.

