Phượt thủ Mỹ kể hai lần đến thành phố nguy hiểm nhất thế giới

Trở lại Mogadishu sau 5 năm, phượt thủ Mỹ Drew Binsky nhận thấy "thành phố nguy hiểm nhất thế giới" không thay đổi với các chốt kiểm soát, hàng rào thép gai và "cảm giác thù địch trên đường phố".

Drew Binsky, 34 tuổi, đã trở lại thành phố Mogadishu thuộc bờ biển Đông Phi vào đầu năm nay, sau 5 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên. Nam du khách dùng từ "vô chính phủ" để mô tả thủ đô của Somalia, do vùng đất bị chiến tranh tàn phá và thường xuyên xuất hiện các tay súng vũ trang hạng nặng đi tuần tra.

Drew Binsky đã đến Mogadishu lần hai. Ảnh: DrewBinsky/YouTube

Phượt thủ Mỹ chinh phục 195 quốc gia trên thế giới cho biết có nhiều khẩu súng AK-47 xung quanh khi đang dạo biển Liido.

"Tôi cảm giác như sắp bị kẹt giữa làn đạn khi thấy 6 người ở phía kia bãi biển, thêm một nhóm sáu người ngay gần đó và một người đàn ông mặc áo xanh tiến lại gần", Drew nói, cho biết cảm giác mọi ánh mắt đều dõi theo nên đã vội rời đi.

Tổ chức khủng bố al-Shabaab, vốn có liên hệ với al-Qaeda, đã tấn công bãi biển vào tháng 8/2024, khiến 56 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Lực lượng cảnh sát Somalia thường xuyên tuần tra khu vực nhằm tăng cường an ninh.

Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh khuyến cáo không nên du lịch Somalia, do nguy cơ cao xảy ra đánh bom và tấn công khủng bố. Một giảng viên đại học Arizona ở Mỹ đã đi du lịch nhiều nơi đánh giá thành phố thật "đáng sợ và khó đoán" hay "nguy hiểm nhất thế giới".

Tuy vậy, Drew cho biết người dân địa phương lại tin nguy hiểm đã qua và khuyên "du khách nên tới Mogadishu". Nam khách Mỹ nói dù cảnh sát cầm súng đi tuần, trên bãi biển vẫn có hàng chục người vui chơi, nhiều chàng trai trẻ đá bóng, còn phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo thì chèo thuyền.

Trong chuyến đi Mogadishu đầu tiên năm 2019, anh nói mỗi lần bước ra khỏi khách sạn đều có 8 người cầm súng AK đi kèm, khiến anh khó có thể tách ra để tự do khám phá. Chuyến đi lần này vẫn có đội an ninh hộ tống khách du lịch nhưng họ chỉ mang súng ngắn thay vì súng trường tấn công.

Nam du khách cho biết thành phố vẫn còn nhiều bất ổn, trên các tuyến đường cứ cách vài dặm lại có trạm kiểm soát an ninh, còn đường phố thì vẫn ngổn ngang đổ nát sau hơn ba thập kỷ chiến tranh.

Phượt thủ Mỹ kể hai lần đến thành phố nguy hiểm nhất thế giới Phượt thủ kể về những chuyến đi của mình. Video: DrewBinsky/YouTube

"Các chốt kiểm soát, rào chắn, hàng rào thép gai vẫn y như 5 năm trước, và cả cảm giác thù địch trên đường phố cũng không thay đổi", Drew nói, cho biết tình trạng đánh bom, bắt cóc và ẩu đả khiến cuộc sống ở thành phố vẫn như một bãi chiến trường.

Ước tính các cuộc xung đột ở Somalia từ năm 1991 đến nay đã khiến hơn 500.000 người thiệt mạng. Du khách Mỹ còn cho biết tình trạng bất ổn còn lan ra ngoài khơi, khi cướp biển Somalia tấn công và cướp tàu trên các tuyến hàng hải thương mại.

Tuy vậy, Drew cho biết vẫn tận hưởng khoảng thời gian ở Somalia vì cảm thấy phấn khích dù đầy rẫy nguy hiểm.

Hà Phương