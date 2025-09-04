Phượt thủ an toàn qua 17 nước, bị trộm sạch ở Anh

Đi qua 17 nước, 24.000 quốc gia an toàn nhưng phượt thủ Ấn Độ Yogesh Alekari mất trộm sạch tài sản khi dừng chân tại Anh, khiến hành trình vòng quanh thế giới dang dở.

Sáng 4/9, Alekari, 33 tuổi, dừng chân tại công viên Wollaton ở Nottingham nghĩ rằng nơi đông người, thậm chí có nhiều trẻ em đang chơi đùa sẽ an toàn. "Tôi khóa xe cẩn thận, sang đường ăn sáng. Một tiếng sau quay lại, mọi thứ đã biến mất", Alekari kể.

Toàn bộ tài sản trị giá hơn 15.000 bảng - gồm máy tính, hộ chiếu và mọi vật dụng cá nhân - đều nằm trong thùng đồ gắn trên chiếc xe đã biến mất.

Alekari suy sụp và bật khóc. "Họ không chỉ lấy đi chiếc xe. Đó là nhà, là giấc mơ, là tất cả của một người lữ hành. Tôi đã mất tất cả", anh nói.

Yogesh Alekari, người Ấn Độ bắt đầu đi vòng quanh thế giới trên chiếc xe máy KTM 390 Adventure của mình từ ngày 1/5. Ảnh: Yogesh Alekari

Chàng trai Ấn Độ giờ mắc kẹt ở Anh chỉ với duy nhất bộ quần áo trên người. Điều trớ trêu là anh đã an toàn đi qua những nơi nhiều người cho là nguy hiểm.

"Tôi đã đi qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và luôn thấy an toàn, chưa từng gặp sự cố nào", anh nói.

Alekari đã liên hệ cảnh sát Nottingham ngay sau đó nhưng không có ai đến hiện trường, chỉ nhận một mã số vụ án qua điện thoại. Video từ một du khách khác đã ghi lại cảnh ba người lấy trộm chiếc xe máy của anh.

Cảnh sát Nottinghamshire cho biết đang điều tra nhưng chưa tìm thấy xe và kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Trung sĩ Daniel Sheasby khuyến khích bất kỳ ai có thông tin hãy báo cáo với lực lượng chức năng.

Yogesh Alekari cùng chiếc xe máy và tài sản trị giá 15.000 bảng Anh trước khi bị mất cắp ở Anh, sáng 4/9. Ảnh: Yogesh Alekari

Anh Alekari, bắt đầu chuyến đi từ Mumbai ngày 1/5. Anh đã rong ruổi qua 17 nước, hơn 24.100 km với các quốc gia châu Á như Iran, Nepal, Trung Quốc, Kazakhstan rồi đến châu Âu, ghé thăm Đức, Bỉ, Hà Lan và Pháp.

Hành trình của anh thu hút 180.000 người theo dõi trên Instagram và 16.000 người trên Facebook. Theo kế hoạch, châu Phi là điểm đến tiếp theo của anh sau khi rời Anh.

Minh Phương (Theo Independent)