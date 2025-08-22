Phường Vũng Tàu triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Triển lãm tại phường Vũng Tàu giới thiệu chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc và thành tựu phát triển, thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngày 22/8, tại số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu, TP HCM), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh tư liệu quý, khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng những thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Bên cạnh đó, triển lãm tái hiện hành trình thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975 đến nay.

Triển lãm trưng bày hàng trăm hình ảnh tư liệu quý về cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... Ảnh: Ban tổ chức

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu các thành tựu nổi bật sau 50 năm giải phóng, từ cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị đến phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa và xã hội. Đây là nền tảng để đất nước tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng.

Một phần triển lãm mang chủ đề "TP HCM vững tin bước vào kỷ nguyên mới", phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hình ảnh thể hiện khát vọng trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm tăng trưởng mới của cả nước và khu vực.

Ngoài ra, không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người, di sản văn hóa, kiến trúc, và tiềm năng du lịch biển của khu vực phía Nam. Qua đó, hình thành hình ảnh một đô thị du lịch thân thiện, hấp dẫn và đầy triển vọng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhấn mạnh triển lãm không chỉ là hoạt động chính trị - văn hóa nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc mà còn khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước và TP HCM sau 50 năm thống nhất đất nước, hướng tới khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Theo ban tổ chức, triển lãm tại TP HCM diễn ra đồng loạt ở nhiều địa điểm. Trước đó, ngày 19/8, các hoạt động trưng bày đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng, với gần 200 tác phẩm ảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại Vũng Tàu, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 22/8 đến 5/9, dự kiến đón hàng chục nghìn lượt khách.

Thế Đan