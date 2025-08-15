Phường Vũng Tàu định hướng thành đô thị du lịch thông minh

Phường Vũng Tàu đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch xanh, tầm vóc quốc tế thông qua phát triển hạ tầng, dịch vụ chất lượng và bảo tồn giá trị văn hóa - môi trường.

Thông tin nêu tại, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 phường Vũng Tàu, được tổ chức ngày 13/8. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân phường, nhấn mạnh phương châm "đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển". Lãnh đạo địa phương đặt mục tiêu đưa Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh và là thương hiệu du lịch xanh mang tầm quốc tế.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân sắp hoàn thành. Ảnh: Đăng Khoa

Phường Vũng Tàu được thành lập từ ngày 1/7 trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm. Đơn vị có diện tích tự nhiên 16,8 km2, dân số khoảng 117.000 người.

Đại hội xác định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, giỏi chuyên môn, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hai là phát huy vai trò công dân đô thị văn minh, thân thiện, trách nhiệm, mỗi người dân là đại sứ du lịch và góp phần bảo vệ môi trường thông qua hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.

Ba là xây dựng phường "sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện", tạo nền tảng cho mục tiêu đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế theo định hướng của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm tới, phường được xác định là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TP HCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, núi, hệ thống công viên, rừng cảnh quan đô thị, nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng.

Về kinh tế, địa phương xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo. Trong đó, phấn đấu tỷ trọng cơ cấu kinh tế: dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%. Phấn đấu tổng thu ngân sách được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 10%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,6%. Tỷ lệ tăng giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt 100%.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy TP HCM, ghi nhận kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của phường trong giai đoạn 2020-2025. Ông đánh giá cao công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý và sự phát triển kinh tế với doanh thu các ngành đạt hơn 120.000 tỷ đồng.

Ông Hiếu đề nghị phường phát huy lợi thế vị trí, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch đẳng cấp quốc tế. Sau đại hội, Ban chấp hành và Ban thường vụ Đảng bộ cần sớm xây dựng chương trình hành động, xác định lộ trình và thời gian thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Phường cũng cần chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo không gian và động lực phát triển mới.

Song song phát triển kinh tế, phường sẽ đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền kiến tạo. Công tác bồi dưỡng chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng được chú trọng, cùng với tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hoàng Đan