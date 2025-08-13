Phường Vũng Tàu công bố ba đồ án quy hoạch đô thị

UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) công bố ba đồ án gồm: khu đô thị Cù lao Bến Đình, khu du lịch Nam Biển Đông và Bệnh viện trung tâm TP Vũng Tàu.

Thông tin nêu tại lễ công bố công khai đồ án quy hoạch đô thị do UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức, ngày 5/8. Các đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương.

Lễ công bố đồ án quy hoạch đô thị. Ảnh: Giang Ngọc

Theo UBND phường Vũng Tàu, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Cù lao Bến Đình được thực hiện trên địa bàn các phường 5, 9 và Thắng Nhì, TP Vũng Tàu cũ (nay thuộc phường Vũng Tàu, TP HCM), với quy mô hơn 110 ha, dân số dự kiến khoảng 11.000 người. Đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng gồm nhà ở, dịch vụ thương mại, văn phòng, cùng hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ.

Mật độ xây dựng tối đa toàn khu là 26,85%, tầng cao tối đa 11 tầng (có thể có 2-3 tầng hầm). Không gian khu đô thị được phân chia thành 5 khu vực: trung tâm, công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, khu dân cư thấp tầng, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí, nhà ở xã hội.

Với dự án Khu du lịch Nam Biển Đông (số 155-165 Thùy Vân), đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích hơn 73.000 m2, trong đó điều chỉnh khoảng 14.191 m2. Cụ thể, khu một được điều chỉnh cục bộ từ ba khối khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp 16 tầng, ba biệt thự nghỉ dưỡng, sân tennis, hồ bơi, bãi đậu xe và cây xanh. Phương án mới hình thành tổ hợp hai khối khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp 30 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng mái) cùng một khối nhà dịch vụ du lịch cao 4 tầng, bãi đậu xe và khu vực cây xanh.

Bên cạnh đó, khu hai được điều chỉnh từ căn hộ du lịch 5 tầng thành khối căn hộ du lịch cao 20 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật mái, tầng mái). Tầng hầm tối đa hai tầng, phục vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bãi đậu xe, với mật độ xây dựng 40% và hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần.

Đồ án quy hoạch được công bố công khai. Ảnh: Giang Ngọc

Đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện trung tâm TP Vũng Tàu (trên nền bệnh viện Lê Lợi cũ) được xây dựng với diện tích khoảng 1,96 ha, quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm. Mật độ xây dựng hơn 39%, hệ số sử dụng đất khoảng 1,74 lần. Công trình gồm các khối chức năng như bệnh viện, dịch vụ y tế, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe và giao thông nội khu.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết việc công khai quy hoạch nhằm minh bạch thông tin, giúp người dân và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận định hướng phát triển đô thị. Đồng thời, quy hoạch lần này cũng là cơ sở để thúc đẩy quá trình phát triển đồng bộ, bền vững cho khu vực trong tương lai.

Hoàng Đan